土方經手利潤怎一個「貪」字了得？

近年台灣多項制度新制陸續上路，名義上為治理改革與公共安全把關。2026年元旦爆發一波土方海嘯：營建剩餘土石方清運車輛新制上路，全台建商哀嚎廢土倒不掉、工地開工開不了，土方清運處理費用更是急速狂飆，且在中央銀行限期18個月開工令的緊箍咒下，憂心政策前有埋伏、後有追兵，讓建商財務壓力測試緊繃到極限。土方經手再轉手利潤大，在不同層級政府的貪腐案層出不窮，多起案件被檢方起訴。

土方清運處理， 從實際執行看來，業者所承受的並非單純合規成本，而是不確定行政決定所帶來的制度風險。當法規的適用取決於「誰來解釋」，而非「如何規定」，制度便失去了應有的中立性。 從長遠冶理角度，避免貪腐的舊制度文化回魂， 應師法日本、新加坡、荷蘭等先進國家，建立土方交換平台、土方銀行，以加速去化餘土，提供大型公共建設所需，並推動填海造鎮，有效運用土資源。

貪，字短而深。古人早有警語：「貪者敗國，廉者安邦。」它往往潛伏於權力運作的縫隙之中，初看只是個人道德失守，久而久之，卻足以腐蝕制度根基，動搖社會信任。貪從來不是孤立事件，而是一套治理結構是否健全的試金石。

從制度運作的角度看，真正危險的貪，未必表現為赤裸裸的違法，而是隱身於裁量權過大、責任模糊與監督失靈的制度安排之中。當規則可以被選擇性解釋，當程序缺乏透明與可究責性，權力便容易從公共工具轉化為私利資源。貪於是從道德問題，演變為制度性風險。

貪的破壞力，從來不僅止於財政或效率，更在於精神層面。當人民反覆目睹制度被扭曲、責任被稀釋，對公共體制的信任便逐步流失。更嚴重的是，制度若無法自我修復，內部凝聚力與外部評價終將同步下滑。國家之所以受損，往往不是因為敵人強大，而是因為內部失守。

值得注意的是，社會對「貪」的焦慮，近年並非憑空而來。多起涉及高層政治人物的重大司法案件，已進入起訴、判決或審理程序，相關責任仍有待法院最終裁決。然而，無論個案結果如何，其對公共信任所造成的衝擊，早已超越個人層次。當權力核心頻繁成為司法焦點，人民質疑的，往往不是單一案件，而是制度是否足以防範濫權。

文學早已為此留下深刻註腳。韓愈言「君子之於國也，恭而無祿，賤而無榮」，道出的正是權力與責任失衡後的荒涼景象。貪如陰影，滲入治理結構的每個角落；如慢性毒素，侵蝕公共倫理，卻不易即刻察覺。等到信任崩解、制度空洞化，代價往往已由全民承擔。

回顧歷史，國家興衰，多敗於內腐，而非外患。一個「貪」字，足以讓制度失靈、倫理崩塌、民心離散。怎一個「貪」字了得？這不只是對個人的道德譴責，更是對制度設計、權力節制與公共良知的根本拷問。

※作者為國立高雄大學榮譽講座教授。