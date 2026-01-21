土方遭指為穢物 盧秀燕：失言官員應道歉

（中央社記者趙麗妍台中21日電）有關土方新制，台中市長盧秀燕今天表示，營建業者是工業的「火車頭」，為民造房，國土署卻稱挖出的土方為穢物，她認為，政府應幫忙解決問題，而非嫌棄、污衊，失言官員應道歉。

國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報。台中市議會今天召開臨時會，盧秀燕率市府官員列席，國民黨市議員劉士州質詢市府態度。

盧秀燕答詢表示，國土署形容土方為穢物，讓營建業者極度不滿，營建業者被認為是工業的火車頭，建設國家、為民造房，政府應有效幫忙解決問題，而不是嫌棄、污衊他們，內政部應約束官員並向營建業者道歉。

盧秀燕也說，土方新制上路，全國業者都在抱怨，高雄的業者表示，春節過後中央政府再不解決，中小型包商會出現倒閉潮。台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘也提到，全國百分百工地受到影響。

盧秀燕認為，內政部應該是解決問題的人，怎麼會製造問題，讓全國工程停擺，過去有國土之亂，現在的土方之亂，希望計畫暫緩，請內政部好好和業者商量後再說。（編輯：黃世雅）1150121