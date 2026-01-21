土方「大便說」掀波 卓揆：政府有責任解決問題

土方之亂引發關注，行政院長卓榮泰昨天指出，政府有責任解決問題，透過擴增最終去處與臨時暫置量能、簡化土方運送流程設置「快篩」機制、車輛裝設GPS，適度解決營建剩餘土方去化困難的現象。

至於惹出「自己的大便自己收」風波的國土署營建管理組長李守仁，昨晚至截稿前未接電話、無回應。國土署則表示，已協助調度台中港區內5公頃暫置區，支援營建土石方去化需求。

營建土石方及廢棄物遭違法傾倒情形嚴重，成國土之瘤。國土署元旦實施土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報，引發業者反彈，卓揆日前也召集跨部會研商，拍板三作法並行。

卓揆昨出席「第25屆公共工程金質獎頒獎典禮」，提及公共工程須面對兩問題：一是砂石，要與業界全力配合取得足夠砂石支撐興建公共工程，盼藉「東砂北運」及「南砂北運」維持土砂均衡、砂源穩定，支持各地工程進行。工程會也召集跨部會，從循環經濟和廢棄物再利用中，更精進使用砂石。

卓榮泰也說，近期營建剩餘土方去化讓許多業者備感苦惱，政府有責任解決問題，工程會召集各部會共同解決，包括擴增台北港、台中港、高雄港、高雄的南星計畫等，都將規畫成為土方最終去處。在抵達最終去處前，須有暫時堆置場，讓土方先做資源處理，再做不同利用，提高資源循環的機會。

他說，政府同時簡化土方運送流程，不一定要經過土石處理場，可利用的土石能直接運到使用地點；另要求運送土方車輛須裝設GPS，確保合法進到最終去化場。

國土署組長李守仁被點名出面道歉，內政部不願多做回應。國土署表示，2025年台中營建剩餘土石方約446萬立方公尺具經濟價值，可依台中市的自治條例直接交易利用；其餘約212萬立方公尺，除可運往苗栗、新竹縣填埋型土資場做最終處置外，現新增台中港暫置配套措施，並可盤點台中的工程及市有地暫置與去化使用。

