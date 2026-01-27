土星永續啟動TNFD自然治理行動 打造可量化、可查驗的自然資本揭露架構

土星永續啟動「南投竹林自然治理行動」，導入TNFD並對齊ISO標準，建立可量化、可查驗且可納入永續報告書與ESG揭露的自然資本治理架構。圖：土星永續提供

對齊ISO標準，打造可量化、可納入永續報告書的自然資本治理示範

全球永續治理正在快速走向下一個階段—自然相關揭露（Nature-related disclosure）。面對 TNFD（自然相關財務揭露）架構逐漸成為國際共同語言，土星永續股份有限公司近日正式啟動「南投竹林自然治理行動」，導入 TNFD 框架並對齊國際 ISO 標準，建立一套可量化、可查驗、可直接納入企業永續報告書與 ESG 揭露的自然資本治理架構。

土星永續指出，過去企業在自然保育、場域管理與生態維護上投入不少資源，但成果呈現往往停留在「敘事描述」或「形象成果」，很難真正回應國際揭露對 可衡量、可追溯、可比較 的要求。此次計畫以「自然治理」為核心，系統性整合竹林經營管理、生態監測、碳封存資料與長期數據紀錄，回應企業與政府在自然資本治理、國際接軌及揭露實務上的迫切需求。

從場域治理走向國際揭露：讓自然成果變成可用數據

依據土星永續規劃，本次治理行動將依循 TNFD 架構與 ISO 原則，建立完整的自然治理資料系統，內容涵蓋生態監測指標、碳封存相關資料、竹林經營管理紀錄，並進一步整合場域端與技術端的監測數據，形成可用於永續報告書、TNFD 揭露與 ESG 文件編製的自然資本資訊。

透過制度化資料建構與整合，自然治理成果將能從「說得清楚」進一步走向「證據完整、數據可用」。這不僅有助於企業評估自然風險與機會，也能成為回應國際揭露要求的重要資料基礎。

以南投竹林為示範場域，土星永續結合在地林業經驗與制度化治理方法，打造可接軌國際揭露、可複製並可擴散至各地的自然治理模式。圖：土星永續提供

南投竹林示範：結合在地經驗與制度化方法，打造可複製治理模式

本次行動以南投竹林作為示範場域，除結合在地林業經驗，也導入學研單位專業與制度化治理方法，形成「在地自然治理接軌國際揭露」的實踐案例。

未來成果除可作為地方政府及產業銜接國際永續架構的重要參考，也具備拓展至其他區域的可複製性，讓自然治理不只是單點成果，而能成為可擴散、可落地的管理模式。

提供企業可採信的自然資本資料，降低TNFD揭露門檻

土星永續指出，企業面對 TNFD 與自然資本揭露時，最常遇到的困難之一，是缺乏符合國際一致性、且可被查驗的場域資料。此次自然治理架構可協助企業取得具備國際可用性、可追溯與可驗證的自然資本資訊，並可直接應用於：TNFD 自然相關揭露、ESG 永續報告書內容編製、自然風險與機會評估、自然資本管理與治理說明。透過標準化流程與治理方法，企業不必自行「翻譯」場域資料，即可取得符合國際揭露邏輯的自然治理成果，有效提升揭露效率與可信度。

土星永續：自然治理必須成為能被制度採納的執行機制

面對全球揭露趨勢，土星永續強調，永續治理正正式走向自然資本與生物多樣性議題，企業與政府需要的已不再是零散或單次的保育行動，而是一套能被制度採納、被市場理解、並可納入國際揭露體系的自然治理執行機制。土星永續表示，本次南投竹林自然治理行動正是回應此趨勢的重要實踐。未來也將持續推動「可量化揭露」的自然治理能力，協助台灣企業建立對接國際標準的自然資本管理與揭露競爭力。

