土星環「收窄」奇觀搶先看！天文館11/22開放使用天文望遠鏡

[Newtalk新聞] 「土星環收窄」奇景即將出現！台北市立天文館分享，11月24日將是土星環看起來最窄的一天，為了邀請國人一同觀賞土星環收窄這項天文奇觀，天文館將在明(22)天晚間19時至21時特別開放45公分口徑的大型望遠鏡，邀請大家一起觀測土星環細如刀鋒的特別天象。

天文館說明，由地球上觀測，土星環傾角的變化和地球、土星兩者在運行軌道上不斷變化的幾何關係有關；此外，隨著地球每年遶行太陽，我們從地球觀測到的土星環也會有略為張開或收窄的小波動。而今年我們能觀測到土星環最窄的時刻，就是11月24日的0.4度。

目前土星位於寶瓶座和雙魚座之間，入夜不就就會通過中天，是觀測土星的最佳時段。天文館分享，土星的直徑大約是12萬公里，土星環的直徑則為28萬公里；但土星環的平均厚度在近幾日卻僅有12公尺，宛如太空中的薄片。當土星環傾角縮小到接近0度時，這片細薄的光環就會呈現最銳利的「刀鋒視角」，是每年難得一見的天文奇觀。

天文館表示，由於11月24日是平日，為了邀請更多對天文有興趣的朋友一同觀測這個神奇的天文景象，天文館將在本週六晚間19時至21時提前開放館內45公分口徑的大型望遠鏡。

