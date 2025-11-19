土星要順行了！唐綺陽曝近期重大星象 3星座將苦盡甘來

〔記者侯家瑜／台北報導〕星座專家唐綺陽今(19日)在社群發文提醒粉絲，近日氣溫驟降，天氣從上週的酷熱瞬間轉為涼意，讓她不禁好奇：「中南部也是這麼涼嗎？」她也同步宣布土星即將順行，意味著過去一段時間被卡住的問題，終於有望慢慢打開。

唐綺陽表示，許多人最近可能感受到身體發出的警訊，例如牙齒狀況問題、肌肉痠痛、想按摩整復、或對頭髮皮膚狀態感到煩惱，都與土星逆行影響有關。她解釋：「逆行的卡住，就是要讓你知道自己有多不舒服、多該重視。」而當土星恢復順行，這些困擾便能逐步被改善。

此外，土星目前位於雙魚座，也象徵著「雙魚領域」正在被調理，無論是情緒、直覺、精神層次或逃避問題，都可能開始迎來改善契機。她也特別點名「三位土星苦主」魔羯、 水瓶、 天秤，表示這三個星座過去在某些領域特別受阻，如今都將慢慢看見突破，迎向較順利的發展。

