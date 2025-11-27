土星順行助力「5星座」！事業運大逆轉 加薪不是夢

塔羅牌老師艾菲爾臉書提到，土星將於11月27日順行進入雙魚座，一股穩定踏實的能量悄然展開，這代表過去長期的努力終於要看見成果，在土星穩健的影響下，「五個星座」過去默默耕耘的專業實力終於被看見！口碑提升、升遷有望，職場和專案發展都將迎來重要的收穫時刻。

塔羅牌老師艾菲爾臉書提到，五個星座」過去默默耕耘的專業實力終於被看見！（資料示意圖／翻攝自 pixabay）

摩羯座

摩羯座近期職場運勢回升，過去的努力終於被看見！細節與專案能力獲得上司與同事肯定，話語權與掌控力逐漸提升。順行土星帶來穩定能量，建議把握機會展現專業。東南方位的資深同事可能是你的貴人，主動合作將助你攀上新高峰。穩紮穩打，你的努力必定成為團隊核心力量！

廣告 廣告

雙魚座

雙魚座近期專業能力大幅提升，土星順行助力，延遲的專案重新啟動，努力終於被看見！年底前可能接新任務或晉升，西北方位的同事或主管是你的貴人，穩步前進，職場表現亮眼！

巨蟹座

巨蟹座近期工作壓力增加，但這是穩固職場地位的好時機！土星順行帶來責任感，讓你展現可靠與專業。同事、上司都注意到你的實力，尤其正北方位的貴人可能助你一臂之力。穩穩完成任務，為未來發展打下基礎！

射手座

射手座在土星順行後，目標更明確，工作節奏調整，延遲的計畫開始推進。火星與土星的互動讓行動力與耐心平衡，效率提升。東北方位的合作夥伴或主管是潛在伯樂，年底前專注落地計畫，職場表現亮眼！

金牛座

金牛座細心耕耘終有收穫！土星順行帶來成果，你的專案或業務表現將被上司認可，甚至有升遷加薪機會。南方同事或主管是貴人，年底前穩健完成任務，實力會被看見，職場口碑大提升！

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

12月一掃陰霾！3星座事業如日中天 無災無難

威力彩頭獎2億！3生肖年底財運爆發 有望發大財

寒冬逆襲！4星座事業超旺、感情爆棚雙收