土星順行！「5星座」職場大亨通 升職加薪在眼前





11月27日土星恢復順行於雙魚座，象徵過去的職場努力將開始得到實質回報。土星帶來的考驗與磨練，終於轉化為可見的成果，讓勤勉與專業的人獲得認可。塔羅艾菲爾老師分享，對五大星座而言，這是一段「靠實力被看見」的時刻，無需過度炫耀，穩紮穩打就能讓成就自然呈現；無論是升職、加薪、專案被肯定，還是長期耕耘的專業被驗證，這個階段都能讓你感受到努力的價值與成長的喜悅。土星順行提醒大家，踏實、耐心、持續付出才是通往職場高峰的不二法門。

摩羯座：重拾掌控，努力終被肯定

摩羯座在職場上向來腳踏實地，這段時間終於感受到自己的付出開始回報。過去可能被忽略的細節、專案、或管理能力，現在被上司與同事看見，你的職場話語權和掌控力逐漸回升。順行土星為摩羯帶來穩定能量，建議把握每一次表現機會，展現自己的計畫性與專業態度。在辦公室裡，東南方位的長輩或資深同事，是你的潛在貴人；主動爭取合作，將有助於開啟新的職涯高峰。穩紮穩打、腳步堅定，摩羯的努力終將被肯定，成為團隊中不可或缺的核心力量。

雙魚座：專業加分，機會悄然浮現

雙魚座近期在專業能力上有顯著提升，無論是技能、知識還是溝通協調，都讓同事和上司眼前一亮。土星順行讓過去被延遲或卡關的專案重新啟動，你的努力不再默默無聞，而是悄悄吸引重要機會。年底前，可能會接到新任務、負責重要專案，甚至有晉升的可能。在辦公室裡，西北方位的同事或主管是你的貴人，給予指導與支持。只要保持穩健步伐，雙魚座將迎來職場亮眼的表現期，用專業實力為自己打開下一道門。

巨蟹座：責任加持，地位穩固升級

巨蟹座近期感受到工作重擔加重，但這正是職場地位穩固的契機。土星順行為你帶來「責任加持」的能量，讓同事與上司看到你的可靠與專業。專案的細節、團隊的協作、突發問題的處理，都能展現你的實力與耐心。辦公室裡，正北方位的主管或資深同事可能是你貴人，給你信任與展示舞臺。巨蟹若能以穩定的態度完成每一項任務，不僅地位更穩，也能為明年的發展打下堅實基礎。

射手座：目標清晰，進度全面啟動

射手座在土星順行後，目標變得更明確，工作節奏重新排列。過去可能延遲的計畫，或因方向不明而停滯的專案，現在開始順利推進。火星與土星的互動使射手在行動力與耐心間找到平衡，能有效提升效率。在辦公室裡，東北方位的合作夥伴或主管是潛在伯樂，給你支持與資源。射手若能專注于計畫落地，年底前將看到工作成果顯著，進度加快，職場表現亮眼。

金牛座：穩紮穩打，實力逐步驗證

金牛座一向注重細節與實務，土星順行讓過去的耐心耕耘開始收穫。你的專案、報告、理財或業務成果，將逐漸被上司認可，甚至可能獲得升遷或加薪的機會。辦公室裡，南方的同事或主管是你的貴人，能提供資源與指引。金牛若能持續穩健地完成每一項任務，年底前會明顯感受到「靠實力被看見」的喜悅。這是一段證明自己價值、積累職場口碑的重要時期。

廣告 廣告

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



超商咖啡優惠來了！ 7-11「買1送1」 全家拿鐵第2杯9元

年末轉運！「4生肖」事業一飛衝天 貴人方位曝光

7-11開出9位幸運兒！ 2發票中千萬 中獎門市一次看