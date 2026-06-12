土木工程師跨足烘焙坊 用麵包與手作溫度陪孩子成長

從土木工程師跨足手作烘焙，吳品瑩希望打造一處充滿幸福感與家庭溫度的空間。

（記者方一成攝）

▲從土木工程師跨足手作烘焙，吳品瑩希望打造一處充滿幸福感與家庭溫度的空間。

（記者方一成攝）

人生跑道從水泥轉換到麵粉！土木系畢業後，即投入大樓建築工地與大型工程長達六年，如今選擇走進烘焙坊，用麵包香與手作溫度陪伴孩子成長。八十七年次吳品瑩決心自己要當老闆，將一間停用的修配廠房，經她的專業及理想重新裝修，成立「糖炒�子手作烘焙」，日昨於花壇鄉在各級民代與眾多民眾在鳴炮祝賀聲熱鬧開業，吳品瑩表示，自己從原本的土木工程師身份跨足手作烘焙，希望打造一處充滿幸福感與家庭溫度的空間，讓每個孩子的重要時刻，都能被溫柔珍藏。

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糖炒�子手作烘焙負責人吳品瑩表示，自己原本從事工程相關工作長達六年，過去生活總圍繞著鋼筋水泥工地、圖面與工程進度，每天忙碌奔波。直到迎接第一個孩子後，開始重新思考人生最重要的事情。她分享，自己從小由阿公阿嬤帶大，雖然感受到滿滿的愛，但童年最深刻的記憶，卻是每天傍晚趴在窗邊等待父母下班回家的身影。也因為這份成長記憶，讓她更加明白「陪伴」的重要。

「我不希望孩子也在等待中長大。」於是，在丈夫全力支持下，她毅然放下穩定的高薪工程工作，拍掉身上的水泥灰，拿起桿麵棍，投入自己熱愛已久的烘焙世界。其實，「糖炒�子手作烘焙」在地方早已默默耕耘五年。過去長期參與社區活動，透過親手製作的點心與甜品累積不少好口碑，也讓許多家庭一路陪伴品牌成長。如今正式成立實體品牌，也象徵夢想正式啟航。

吳品瑩表示，不同於一般大量生產模式，「糖炒�子手作烘焙」特別強調「客製化」精神。她認為，每個人的幸福故事都不一樣，因此從甜度調整、風味設計到包裝細節，都堅持量身打造。而品牌最特別的核心理念之一，便是「健康也可以很好吃」。吳品瑩表示，長年來因為參與地方社區活動，接觸的客群多半以長輩居多，也因此開始思考：「能不能做出一款，讓長輩願意吃、又能吃得更安心的麵包？」她坦言，過去曾嘗試製作健康麵包，但長輩們普遍認為口感太乾、不夠香，接受度並不高。因此她開始反覆研究與調整配方，希望找到「健康」與「美味」之間的平衡。經過不斷測試後，終於研發出目前店內主打的健康吐司系列。

此外，品牌也特別聚焦寶寶Milestone成長活動，規劃收涎、抓週等專屬空間，結合減糖健康點心、溫馨場地設計與專業聲光設備，希望協助家長輕鬆完成孩子的重要儀式。「孩子的成長只有一次，我們希望替每個家庭留下最溫柔的回憶。」吳品瑩表示，希望未來「糖炒�子手作烘焙」不只是烘焙品牌，更能成為地方家庭共享幸福、記錄成長的重要據點。