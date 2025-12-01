土木工程跨行玩火龍果 李家陽自創多層種植法

火龍果豐收，李家陽不久前為社區舉辦免費品嘗會，17種不同品種的火龍果同時上桌，「秘魯白」、「橄欖黑」、「黑之星」、「菲律賓Magetta」、「台灣果凍」、「橘色夏威夷」、「泰王室紅」、「漢娜」、「金色阿波」……，還有單果將近兩磅的巨無霸「紫色Olive」和甜度高達18的「棉花糖」等，林林總總，很多人聞所未聞。

「其實種火龍果，並不是我的專業」，李家陽說，他2004年從馬來西亞來美國留學，在阿拉巴馬大學完成土木工程學位，目前在洛杉磯大都會交通局擔任工程師。

廣告 廣告

工程師卻跨行玩起火龍果，玩得還有聲有色。他說，土木和火龍果看起來互不相干，但實際上卻有很多共同之處，比如說土木工程的很多思維方式，可以運用到園藝管理，非常有效。「就連給火龍果搭架子，也和別人不一樣。」

450多個品種，李家陽分別種在450多個大桶裏。按照植物的字母排列，他用黑色馬克筆給每株火龍果都寫上名字；但即便這樣，還是發生過很「可怕」的事；不到一年，馬克筆的筆跡已模糊不清，火龍果的管理陷入混亂。「當時的感覺，就像丟了小孩，好心痛」，後來他花了很長時間，用盡所有方法，找回所有通話記錄，最後才找回各品種的名字。從此之後，他使用系統科學的管理方法，品種名稱、土肥管理、嫁接管理等，井井有條。

搭建火龍果架子，也因地制宜，他摸索出一套多層種植的方法。傳統的火龍果種植，只搭一層架子，但他的火龍果卻有兩層。「南加州陽光充足，火龍果可以充分利用」，他在離地面四呎高的地方，搭一層架子；在七呎的地方，再搭一層。火龍果枝條茁壯，產量也成倍增加。

每一步都要自己摸索。李家陽笑言，對火龍果「發燒」，不僅花時間、精力，錢也花不少。一些稀有品種，一條枝條就要上百美元，這些年光是收集各種不同的火龍果，就花了大大好幾萬美元，這還不包括自己種植、嫁接和培育新種所需的材料和水肥花銷。但在他看來，火龍果對他來說，已不僅是發燒和玩票，更是使命感驅使。

「Edgar把他一生的研究和種植經驗都給了我」，他說，他在疫情期間認識的火龍果專家Edgar Valdivia已年邁，老人20多年前和其他火龍果發燒友一起幫助爾灣加大（UC Irvine）農業系種植火龍果，在校園裡還曾有實驗田，研究寫成論文出版，遺憾的是後來隨著這些發燒逐漸老去，加上後續經費不濟，研究逐漸試微。但Valdivia等人第一次通過雜交育種研發的雜紅色火龍果，後來又研發出黃皮白肉火龍果。

傳統火龍果最大的挑戰，是品種和口感單一。這些年，在得到Edgar傳授經驗的同時，李家陽也通過從世界各地搜集大量的火龍果品種，並開始進行雜交和嫁接，短短幾年已研發大量新品種，不僅有紅、黃、橘、粉、紫的皮色和肉色，味道更有西瓜、草莓、葡萄、荔枝、香草、藍莓、香瓜等五花八門。有發燒友將他種植的一些火龍果測量甜度，居然達到18至20，比一般西瓜的16高許多。

李家陽家的客廳和廚房，如今擺滿各種各樣的火龍果幼苗。他說，火龍果從種子到開花再到成果，傳統上要五年左右，他現在正在開發的新品種，最快18個月就能有成熟的果。

更多世界日報報導

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

車模不雅視頻瘋傳 小鵬車太低俗？ 品牌方急喊是AI搞的