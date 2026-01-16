土樹軌道已開工！侯友宜：預計120年完工

▲新北市長侯友宜今（16）日舉行樹林治理座談。

[NOWnews今日新聞] 新北市長侯友宜今（16）日參加新北市樹林區舉行的市長行動治理座談會議，主要聚焦在土樹軌道建設、路平、公托等基礎建設議題，其中，土樹軌道預計120年完成，公托和日照中心也在逐步興建當中。

侯友宜提到，樹林區的里長們非常地認真跟努力，跟議員、跟市府團隊並肩作戰，樹林的所有市民朋友也非常地支持。這幾年樹林在發展當中，隨著土樹軌道建設陸陸續續發包，市府預計在120年能夠完成。

至於里長們最關心的基礎建設，包括瓶頸路口的打通，以及路平、燈亮，侯友宜說，這部分市府都會全力給予協助，尤其公共托育、日照中心，都在一間一間地興建當中，也開闢了新的公園，所以很謝謝里長們給市府的支持。

侯友宜表示，當然市府還有一些還沒做到、大家覺得還可以做得更好的事，像污水下水道的興建，整個比例上還有努力的空間，這也是里長希望市府團隊能跟他們一起做得更好的部分，市府會繼續努力、繼續加強。

