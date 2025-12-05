土洋看法分歧 中經院估明年台幣均價29.42 強過外資「3字頭」預期

根據中經院預估，今年新台幣兌美元全年平均30.91元，115年平均則看升至29.42元。（圖片來源／信傳媒編輯部）

中華經濟研究院院長連賢明4日指出，對金融業而言，匯率仍是明年主要挑戰。根據中經院預估，今年新台幣兌美元「全年平均」30.91元，明（115）年「全年平均」則看升至29.42元，台幣朝升值方向走。

在此背景下，若把中經院的「年均」預測換算成升值幅度，再與國際投行的「年底或季末」路徑對照，可凸顯中經院判斷在同業中偏向「台幣更強」的立場，土洋看法出現分歧。

平均匯率29.42元換算升值幅度，約較今年均升值4.8%

市場討論匯率時常用「是否破30」作為心理關卡，但若以企業與金融機構更常採用的「年平均」概念來看，中經院的29.42元其實相當有份量。

以中經院提到的今年年均30.91元計算，明年均29.42元代表台幣年均約升值4.8%。此外，若對照台北匯市4日收盤價31.338元的水準，29.42元約相當於再強升約6%左右，對出口商報價、壽險避險成本與金融資產評價都會構成一定壓力。

連賢明提醒，2026年外匯市場仍可能「持續動盪、偏向升值」，但未必重演今年上半年出現的一天強升1元的劇烈波動，業者仍須提高避險與資金調度的敏感度。

另外，連賢明也點出，台灣明年經濟成長主要有3變因。

首先是台美貿易談判後續，預期台灣最後談判會跟日本、韓國關稅相似；二是觀察中國產能外溢的強度，由於中國內需疲弱，轉而積極透過外貿輸出過剩產能，這恐將擠壓台灣傳統產業的國際競爭力。

三則攸關全球AI投資動能強弱，他預測AI投資會繼續成長，雖然難出現與今年一樣的爆炸成長，但也難發生AI大泡沫。

日、荷大型投行外匯路徑多落在3開頭

至於觀察國際投行的季末或年底預測，則較多數落於30元以上。以三菱日聯研究（MUFG Research）12月外匯展望的路徑來看，其對美元兌台幣（USD/TWD）預估明年第一季至第四季分別為30.9、30.7、 30.6與30.5。

也就是到明年底仍在30.5附近。換言之，中經院對於明年匯率年均29.42，等於比MUFG的年底預測強約1.08元。

另一家ING THINK（荷蘭國際集團研究）在其2026外匯展望（11月版本）亦給出美元兌台幣季度路徑，分別為30.40、30.20、30.10和30.00。

最後，把時間拉長到央行公布的歷史「年平均匯率」序列，央行資料顯示，美元兌台幣年平均在去年為32.108、112年31.150、111年29.777、110年28.022、109年29.578。若明年年均落在29.42元，意味將明顯強於近兩年的31至32元區間，將大致回到109到111年「29元上下」區間。

