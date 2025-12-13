土洋磁磚戰再起1／遭批進口磁磚劣質 磁發會不爽駁「只有老闆是國產」保護本土貨反沒競爭力

台灣區磁磚發展協會理事長陳裕愷。（本刊資料照）

我國財政部關務署2021年10月起，對來自印度、越南、馬來西亞及印尼四國產製進口陶瓷面磚課徵反傾銷稅，為期五年，近期進行落日調查，事關下一個五年政策，讓先前趨於下風的進口業者出面反駁，所謂的進口劣質、不公平貿易等傳言，近來還有綠建材標章、公共工程限定等門檻，讓業者不得不站出來為自家產品發聲，認為要開放市場、引進多元競爭，才是讓台灣產業更好。

「所謂的國產磁磚是『假國產』，只有老闆是國產，其餘幾乎都是進口。」永大建材董事長、進口商代表的台灣區磁磚發展協會理事長陳裕愷日前接受本刊專訪時提到，目前台灣做磁磚的土料釉料幾乎都是進口、設備是進口、天然氣是進口，就連員工也大部分是外籍移工，卻以國產為名要求政府保護，才是不公平。

陳裕愷為記者展示長240公分的大尺寸磁磚，甚至可以當餐桌用，還有的懸空讓貨車壓上去都沒問題，他說，台灣業者還在用老式的傳統沖壓設備，但他們所謂「落後的」東南亞國家，其實買了義大利、西班牙出產的最新滾壓機，窯爐也夠長、可以慢慢煉，還有最新的彈性黏土等應用，是外銷全世界，「總不能台灣不進步，就叫外國進步的東西不要進來吧，最後吃虧的還是消費者。」

「傾銷是假議題，是害怕競爭，不敢承認台灣磁磚業已經是世界末段班的事實。」陳裕愷提到，過去台灣磁磚在全盛時期，80年代產量曾為全球第五強，但現在一年的出口量加起來僅剩一個工地這麼多。

陳裕愷舉例，其實進口商不是只賺價差，因為每個國家的流行和需求不同，甚至台灣的北部和南部就不同，所以他們有時也是傳設計稿給外國的廠商客製化生產，「像是在馬來西亞做得好的磁磚廠，就是台灣人開的，過去鼓勵他們南向投資，現在要賣產品回母國時卻被抹黑說是品質差、低價傾銷，真的說不過去。」

不少進口商認為，這是本土業者運用政策手段在「排外」，先射箭、再畫靶，陳裕愷就曾在海關被刻意刁難，明明是在印度代工、卻被質疑是中國洗產地，「到底誰會走這麼笨的路線去增加成本」，但貨被扣押著就是出不去，要等人去印度的工廠查，雖然最後證實沒問題，但已過了交貨期而違約、還要多付一大筆倉儲費用。

除了從海關查驗、傾銷稅來擋，近來難關再度升級，就是台灣的公共工程限定要使用本土磁磚的政策，「公共工程的重點應該是性能、環保與美學設計為主吧，怎麼是搞產地歧視。」陳裕愷說。

而近來政府力推的綠建材與環保標章認證，也再度將進口瓷磚排斥在外，「他們居然說，磁磚本來就不會有揮發物，所以不能用這理由去申請健康標章」，陳裕愷提到這件事就很氣，他說，進口瓷磚普遍符合CNS9737標準，健康、無毒、零甲醛、零揮發性氣體，原本的優點居然成了阻礙。

進口瓷磚業者被要求用其他特點去申請健康綠建材，譬如須使用「本土廢棄物」去製造的「再生標章」，這對於在外國生產的磁磚來說簡直是天方夜譚，基本上就是判了死刑。

陳裕愷說，不懂為何不直接認可國際綠建材標章，在國內具同等效力就好，其實進口瓷磚業都是合法進口、且都需檢驗，遵守邊境管理，「沒人會故意賣砸自家招牌的產品」，不該被用偏見抹黑。

他也提到，這不是「進口與國產」的對立，而是「公平與不公平」的抉擇，台灣目前國產業者遇到的困境，是全球化競爭與產業結構調整的結果，不是全都由進口商害的，他們應該檢討自身在產品創新、設計、生產效率上的不足，用產品力來競爭，這對整體產業來說，才會進步。

