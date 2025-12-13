土洋磁磚戰再起2／提反傾銷保護台灣磁磚業 陶瓷公會：在地化本就該飲水思源

台灣陶瓷工業同業公會理事長林祐宇。（本刊資料照）

我國財政部關務署在2021年10月起，對來自印度、越南、馬來西亞及印尼四國產製進口陶瓷面磚課徵反傾銷稅、為期五年，這讓進口業者將矛頭指向本土業者，認為他們不思進步，反而要求政府阻礙市場發展。對此，身為本土業者代表的陶瓷公會表示，這些產品在台灣賣的比原產國便宜，這是事實存在的問題，「你會比較相信台灣的標準，還是東南亞的標準。」

「台積電做晶片，最貴的設備是荷蘭的、最高級的原料是日本的、很多智慧財產權是美國的，但沒人會質疑他不是台灣製造，而且他做得好、毛利這麼高是他的本事！」冠軍建材總經理、台灣陶瓷工業同業公會理事長林祐宇接受本刊專訪時，提到進口商質疑「假國產」一事，他慢條斯理地舉例，「就像滷肉飯，如果不是用台灣的豬肉、就不叫台灣小吃了嗎？」

所以重點是，這類進入門檻不算非常高、但需要經驗積累的產業，本來就是當地生產、當地銷售會更好，更符合台灣人在地化需求，隨時調整與客製化，以及售後保障。林祐宇舉例，他們最近跟建商合作，把工地用剩的材料回收再製，這就不是進口業者能辦到的事。

被問到台灣製造磁磚很少做出口市場時，林祐宇說，世界趨勢本來就是就近供應、減少出口比例，因為像是這種巨大且重的產品，長途運輸過程出現的碳排就很不環保。

他說到，台灣的磁磚業的確很難回到過去的榮景，但台灣就算有反傾銷稅，跟外國市場的關稅、各種貿易障礙、申請門檻比較起來，還是小巫見大巫，更何況先前在調查反傾銷時，因為碰到新冠疫情，其實沒有做得很完整，還有提升的空間。

現在要思考的是，怎麼確保台灣的陶瓷文化可以持續，他說，台灣已經不是那種凡事只求溫飽和便宜的階段，要考量的是全體利益，像是製造過程中注重員工的安全、思考更環保的工法，這些的確都會墊高成本，跟外國的經營環境不同，所以外國產品可以用更便宜的價格來台灣販售，但我們不該將工安、排碳與環境汙染等問題拋在外國，就認為眼不見為淨。

「我們每一個廠都事關上百名員工的生計，就算是聘僱移工，他們也真實地在台灣生活與消費、促進經濟，所以我們需要的是公平的競爭環境。」

「全球化的時代，本來就不可能什麼都大包大攬，要取各家之長、整合起來，堅持台灣製造，就是堅信我們的價值、所以才會一直存在，當然也要逼自己成長。」林祐宇說，所以像是冠軍，其實這三年來已經投了12億元做節能的新設備，也不斷投入研發新的綠建材和工法。

對於綠建材標章的門檻，被質疑是為保護特定業者而量身打造，林祐宇笑說，「如果我們有這麼大的能量，早就一統江湖了。」其實本土業者申請標章也是要照規矩來、費用也不低，且台灣政府推出政策，希望用更多台灣的元素、友善台灣環境，用合法的手段來爭取合法的權益，這不是理所當然的事嗎？

今年40歲出頭的林祐宇說，就算是進口業者，大部分的成員應該也是先賣台灣製造的產品，才逐步成長起來的，台灣人重視飲水思源，如果認為我們有要進步的地方，歡迎提出建言，不該是拿比較低端、低價的產品來破壞市場。

