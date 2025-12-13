土洋磁磚戰再起3／為生存國產、進口商對槓多年 磁磚業齊盼：重視傳產製造業

近期磁磚流行大尺寸薄磚以及綠色建材。（示意圖，本刊資料照）

為了產業生存，本地製造與外國進口的瓷磚業者已爭執多年，他們都認為自己是在「爭公平」，外人看似「土洋大戰」，但其實並非單純的價格競爭，而是結構性問題難解。本刊採訪多位業者後，發現雙方其實有共同心聲，希望政府重視傳統製造業，讓產業在綠色轉型與國際競爭中找到生存之道。

「之前有大樓外牆磁磚脫落的新聞，我就叫員工趕快去現場撿、來看是哪一家出的，不要又被抹黑。」永大建材董事長、台灣區磁磚發展協會理事長陳裕愷無奈地說。

因為進口業者背黑鍋很久了，每次只要有天氣變化導致磁磚爆裂、外牆脫落的新聞，外界總是聯想為磁磚品質不好，直指是黑心低價貨，但其實進口商基本不會進口外牆磁磚，因為毛利太低。

「產品不會講話，但真的不是磁磚的問題，而是施工做得不好，台灣水電工有執照，但磁磚卻是每個人都可以貼，而且現在大家都缺工，隨便劃兩下就黏上去，甚至用手敲一敲都沒有，磁磚沒有吃到水泥砂漿，當然會掉下來。」陳裕愷拿起磁磚碎片，已剝落的外牆磁磚背後的確乾乾淨淨。

陳裕愷以日本為例，貼磁磚是有標準的工法，整片水泥抹上去後，會用機器直接在磁磚表面震動、確保每塊磁磚平均受力貼好，但台灣「獨步全球」的工法，成本較低，但最後是消費者受害、磁磚業者背黑鍋，這就需要政策去推動，讓建築工法能正規訓練、照規定做，而不是讓民眾不停地出現消費糾紛。

對於進口業者來說，認為政府政策比較偏坦本土業者，但本土業者也一肚子苦水，像是成立於1960年的台灣陶瓷工業同業公會，近期持續發新聞稿，提到產業最大的問題就是「缺工」，本國勞工意願低，但講了很久的移工配比，還是只有15％至20％，難以維持產線運作。

且近一年半以來，天然氣價格上漲73％、電力上漲65％，導致企業生產成本增加約9％至11％，嚴重衝擊中小型窯廠，近期又有5家瓷磚廠歇業或停產。

「我們開會員大會，最多就一個科長會過來。」相較於近期科技業的風光與被重視，台灣陶瓷公會秘書長陳榮洋說，「對於我們傳統產業，就是完全沒有政策」。

譬如台灣的進口陶瓷關稅10％，遠低於其他國家，業者不斷向上反映，擔心外國貨傾銷，但每次都只得到「那是我們加入WTO的承諾」的官方回覆，陳榮洋說，那已是30年前的事，整個大環境都不同了，但政府卻沒有打算處理這件事。

陳榮洋說，現在本土磁磚業除了進口磁磚的挑戰，還有來自中國大陸大量的SPC仿木地板，現在新建物大量採用，但如果大家都只想著去進口這種材料，當個貿易商賺價差就好，那就是在幫外國賺GDP，而我們自己的製造業就慘了，像是這種民生必需品，不該受制於外人，所以政府應該要好好輔導廠商，而不是讓他們自生自滅。

