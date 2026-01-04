土牛客家文化館2026首場客庄「收冬戲」 登場！「金滿圓」劇團開演座無虛席

由客家委員會主辦、台中市政府客家事務委員會協辦的2026年首場客庄收冬戲，昨（3）日晚間在石岡土牛客家文化館熱鬧登場，由榮獲「114年客家戲曲劇團徵選活動」第一名的苗栗縣金滿圓戲劇團，帶來經典客家大戲《三打白骨精》。精采演出吸引大批民眾到場欣賞，現場座無虛席、掌聲不斷，洋溢濃厚年節與客庄文化氛圍。

(見圖)福祿壽三仙及四位喜神扮仙開場。

客家委員會主任委員古秀妃致詞時表示，在迎向2026的重要時刻，特別邀請徵選活動奪冠的金滿圓戲劇團，來到台中重要的客家文化場域——土牛客家文化館，演出經典劇目《三打白骨精》。期盼透過優質戲曲演出，活絡地方館舍使用，讓更多人認識與親近大埔客家文化，未來也將持續與地方攜手合作，為客家文化的推廣與傳承共同努力，並祝福大家新的一年「福氣淰淰」。

市府客委會主委江俊龍代表市長盧秀燕向鄉親問候新年平安。他表示，歲末年終之際，客家鄉親以「收冬戲」酬神、祈福、謝天，象徵一年辛勞的圓滿與對來年的祝願，不僅是重要的歲時民俗，更是凝聚客庄情感、傳承客家戲曲文化的重要平台。感謝古主委將收冬戲帶到台中，也肯定鄭榮興校長親率金滿圓戲劇團演出，演員訓練扎實、功夫深厚，展現高水準演出。