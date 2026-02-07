土番鴨一隻賣149元民眾不畏寒流排隊瘋搶

攤位前大排長龍，隊伍一路綿延。（圖／東森新聞）





邁入第八年的雲林年貨大街，上午十點在斗南田徑場登場，今年有多達130攤位進駐，其中一家畜產業者推出一隻三斤半重的土番鴨市價500元，只賣149元，限量149隻，有民眾不畏寒流即將來襲，一早七點就去排，但因為數量有限，不到半小時就搶購一空。

一大早斗南田徑場，攤位前大排長龍，隊伍一路綿延，儘管寒流即將來襲，但大家都不畏寒冷來排隊，為的就是一隻149元的全鴨。

記者vs．排隊民眾：「你們今天幾個人來排，（今天我家就八個人，八個喔幾點就來，七點半每年都來，這樣喔所以今天提早就是了，對啊之前排不到啊，所以今年早一點來。）」

記者vs．排隊民眾：「你們幾點來排的，（七點我們七點，七點喔你們幾個人來排，我們兩個，每年都有來排），一隻149元這樣划得來嗎，（會啦，划得來喔，排有夠工錢啦。）」

過年就快到了，已經邁入第八年的雲林年貨大街，七日上午正式開跑，今年設立的攤位擴大到130攤，有各式伴手禮和特色小吃，讓民眾添購年貨一站買足，不過最吸引大家的，還是超便宜的全鴨，業者搬來一箱箱，每隻約三斤多的土面番鴨，市價要500元，現在祭出149元賠本價，但因為限量149隻，造成民眾瘋搶。

在地畜產業者林和成：「今年的促銷跟往年一樣，全鴨這麼大隻的全鴨，3斤半全鴨一隻149元，限量149隻，今天的已經快沒了，市價大概500元，這個是我們在地企業，拿出來回饋鄉親的。」

儘管業者提前發放號碼牌，但單日限量149隻的土面番鴨實在太搶手，不到半小時就搶光，不過活動還有一天，搶不到的民眾，只能明天更早來排隊。

