地方中心／黃富溢 陳孟暄 葉晏昇 宜蘭報導



上週六深夜宜蘭外海發生7.0地震。宜蘭縣南方澳南天宮附近山坡，因連日豪雨又遇上強震，導致土石崩落，波及到一旁住宅，附近居民無奈表示，類似情況已經發生多次，就希望公家單位可以協助處理，落實民眾居住安全。

大面積土石崩落，巨大石塊散落住家天台，就連樹木都被沖刷得連根拔起，場面讓人看了怵目驚驚。



趕緊派出挖土機，將大石塊一顆顆挖起裝袋，27號晚間，宜蘭外海發生7.0全台有感地震，宜蘭震度來到4級，強烈搖晃加上連日大雨，導致南方澳南天宮附近山坡土石崩落，而一旁就是民宅，住戶全都膽戰心驚。

土石崩到住家天台！ 南方澳山坡坍方居民嘆多年沒解決。(圖／民視新聞)

屋主 連先生：「這不是第一次了，已經大概我看至少六七次了。有派人過來看，每次都說好，都說OK，沒問題，幾百萬而已，花一花，弄一弄就好了，後來錢就沒有下來，就沒有下文」。





住40年的屋主語氣中充滿無奈，抱怨每次鎮公所前來勘查，都承諾會加強邊坡防護，但最後卻不了了之，這回土石崩落，不只自家受影響，連隔壁鄰居也受到波及。





隔壁鄰居 陳先生：「怕是怕，但是我們當初用的時候就是，鋼筋水泥就是用比較厚鋼筋做密一點，我們跟隔壁的牆壁的話，我們也是用鋼筋混泥土，以前都是用三分的，我都自己加強做四分的，萬一石頭掉下來砸了，你還不會破掉，也是保障自己安全」。

土石崩到住家天台！ 南方澳山坡坍方居民嘆多年沒解決。(圖／民視新聞)

宜蘭縣蘇澳鎮長 李明哲：「針對這個整個編撥復建的這個案子，我們會再重新把他送到縣府，由縣府來送到中央，希望能夠核准這個經費，讓民眾不用再受到這樣子的不確定，而且又驚慌的這一個環境裡面」。





鎮長表示，目前趕工清理土石，也會再加強邊坡防護。民宅緊鄰山坡，地震大雨颱風，居民就擔心害怕，現在只希望有關單位盡快補強，別讓他們總是得提心吊膽過日子。





