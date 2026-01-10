土石新制引爆業者怒吼！批政府「關水頭叫我們去死」 盼暫緩4年再推管制

台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會9日召開「沉默‧罔顧民意」記者會，理事長吳國寶（右）說：「在土資場、棄土場量能嚴重不足、地方政府配套尚未完備的情況下，土石管制貿然上路，實務現場早已全面失序。」

內政部國土管理署近日推出「營建剩餘土石方全流向管制」，在土資場、棄土場等量能均嚴重不足的情況下，造成全台建案準備開挖或尚未開挖的建案幾乎停擺的慘況。

台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會9日召開記者會痛批：「這等於叫我們去死。」理事長吳國寶呼籲政府暫停煞車，至少延後4年，等配套建置與量能補強後再實施。

國土管理署於2026年元旦全面推行上路的「營建剩餘土石方全流向管制」，要求建案開工就要申報土石方總量以及去向，並要求載運土石的車需具備GPS定位，一旦偏離原本規劃路線，可能在完工後無法拿到建照。

台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會理事長吳國寶表示，營建剩餘土石方全流向管制立意良善，但在土資場、棄土場量能嚴重不足、地方政府配套尚未完備的情況下貿然上路，實務現場早已全面失序。由於合法收土場域不足，土石業者紛紛拒收，導致營建工程無法推進，公共工程與民間建案同步停擺，實務上已形同一場人為製造的「土石之亂」。

吳國寶痛批，政府一方面高喊國土永續與環境治理，另一方面卻忽略產業運作的基本現實與時間成本，以錯誤的政策節奏重創產業根基。建築業並非不願意接受管理，而是無法承受毫無準備、沒有緩衝期與退場機制的政策試驗。

精湛建設董事長陳志聲說：「南部甚至出現清運土方每立方公尺要價上萬元的極端行情，這樣誰還敢動工？」

「如果我們找不到土方棄土場，政府又要我們在18個月內申請建照，如果沒有動工，所有土建容都要被收回。等於是我每天在喝的水龍頭水，你直接把我關掉，你就叫我們去死就好了。」

精湛建設董事長陳志聲說：「過去開挖地下室乾淨的土可再利用，可直接讓有需求者載走，幾乎不需成本；但在流向管制上路後，每立方公尺處理費動輒3、4千元，南部甚至出現每立方公尺上萬元的極端行情，這樣誰還敢動工？」

吳國寶表示，這並非單一公會或個別業者的問題，而是整個建築產業鏈、地方經濟與城市發展共同面臨的結構性危機。盼政府能留給建築開發業一條活路，趕緊亡羊補牢踩下暫停煞車，延後4年至2030年1月1日才實施（考量棄土場設置需時甚久）延後，期間並非管理空窗期而是「配套建置與量能補強期」，建議由中央督促各地方政府加強設置足夠容量的收容處理場所，避免問題更趨嚴重與惡化。

