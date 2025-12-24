土石方之亂不只高雄！全台都掀清運費暴增 建築董座們跳腳「不敢開工」

高雄出現營建剩餘土石方處理費暴增10倍以上，建商們紛紛表示，不只高雄，全台都有清運費暴漲的問題，呼籲政府應關心。（圖／顏瑋辰攝）

中華民國不動產協進會今(24)日辦理第17屆第3次會員大會，建築界代表齊聚一堂，對目前房市現況發聲，大家一致認為，因為造價成本居高不下、信用管制未解，再加上目前還有「土石方之亂」，建商不敢貿然開工，未來一年仍是保守推案。

高雄「美濃大峽谷」事件引爆「土石方之亂」，營建剩餘土石方處理費暴增10倍以上，「不只高雄，全台都受到影響！」不動產協進會理事長、龍寶建設董事長張麗莉，與勤美建設董事長林廷芳、將捷建設董事長林長勳、連雲建設總經理蔡漢霖等多位建築界代表一字排開，除了齊聲呼籲政府放寬信用管制，目前土石方清運及成本問題，也已敲響房市警鐘，提醒政府需要留意後續影響。

張麗莉表示，土石方問題嚴重影響新案推進，業者已有額外支出以維持工程進度。合心開發執行長李正聰也指出，土石方成本與處理困難加重業者負擔，若無解決方案，將影響明年房價與市場推案。

多位建築業者更一致指出，目前最嚴峻的威脅並非單一房市情緒，而是「土石方處理問題」。業界代表表示，全國多數公會近期都在高度關注該議題，若缺乏合理運作機制，將使許多已進入地下工程階段的建案承受巨額額外成本，土石方處理問題若不解，推案恐停滯、成本勢必轉嫁消費者，甚至不敢貿然開工。

有業者更直言，目前南北台灣皆陸續遭遇處理渠道受限與成本暴漲問題，若無解決方案，將嚴重打擊新案供給，甚至引發建商停案潮；而這些額外營建成本，最終仍勢必反映在市場與消費者身上。

左起富立建設總監陳聰徒、連雲建設總經理蔡漢霖、中華民國不動產協進會理事長張麗莉、勤美建設董事長林廷芳、合心開發執行長李正聰、雅豐建設董事長紀樹能。（圖／林榮芳攝）

張麗莉即分享實際案例指出，近期有合作多年的營造夥伴因成本暴增，必須調整合約成本約3成以上，顯示壓力的真實存在與嚴峻程度。

多位建設業者一致呼籲政府重視市場現況，包括土地價格、建築成本、土石方處理困難與交屋高峰等問題，並建議放寬管制、調整土地政策，以確保房市穩定，促進百工百業健康發展。

張麗莉表示，房地產牽動整體產業鏈，從營造、設計、材料、設備到周邊就業，一旦市場受壓，勢必影響台灣經濟，呼籲政府應適度放寬管制，讓市場供需回歸自然平衡。

台南富立建設董事長陳聰徒也表示，信用管制在市場過熱時是必要措施，但隨著投資客逐步退出，放寬管制有助市場回歸正常。

林廷芳則認為，明年台北市場將較辛苦，小型建商影響尤其大，缺工問題，又增加了土方問題，延遲完工成常態，也連帶影響合建案的拆遷補償費，現在沒有40個月以上沒辦法交屋，搬遷補償費比以前多了10個月，都是增加建商不可預期成本，政府應重視這些問題，以維持市場穩定。

蔡漢霖則指出，明年房市仍將由剛性需求支撐，地段稀缺將刺激消費者購買意願，但建商在推案策略上將更加保守，以應對市場不確定性。林長勳也提醒同業需謹慎應對市場變化，並呼籲政府適度調整土地政策。

雅豐建設總經理紀樹能強調，目前市場呈現「買方需求存在，但供給與信心不足」的結構，「希望政府不要再過度管制，讓市場回到正常機制運作。」他認為房價短期內並不具備再上漲空間，但是否走跌仍須觀察。

