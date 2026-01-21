土石方之亂哀鴻遍野 卓揆：政府有責任解決問題

行政院長卓榮泰今（21）天出席「第25屆公共工程金質獎頒獎典禮」。（國土署提供／王千豪台北傳真）

土石方新制今年上路後，營造業者哀鴻遍野。行政院長卓榮泰今（21）天出席「第25屆公共工程金質獎頒獎典禮」時表示，工程必須面對兩問題，一是砂石、二是土石方去化問題，其中剩餘土石方去化讓很多業者非常苦惱，政府當然有責任為大家解決問題，包含擴增最終去處、找出暫置放場、運送簡化流程等，強調工程會不只是頒獎，也是在解決產業界問題。

卓榮泰致詞時表示，公共工程全國一年有4萬多件，本屆只選了116件進到參選項目中，並從中挑選出69件工程獲獎，只占千分之1.7，等於一千件公共工程不到兩件可獲獎，所以獲獎非常值得驕傲、肯定，也希望所有獲獎單位能用自己成功的例子，在業界起更多帶頭作用，讓國家公共工程品質進步、快速發展。

卓榮泰說，雖然工程界面臨原材料短缺、人力短缺，但政府並沒有因此中斷，去年投入公共工程的建設經費高達7700多億元，相當有成效。

他指出，賴清德總統上任後，一直以均衡台灣作為治國理念，因此去年提出了六大區域產業生活圈，如果能全部均衡發展，將改變台灣城鄉生活風貌，並帶動科技產業、傳統農業，以及整個建築產業的全面發展。在六大區域產業生活圈項下，有超過150項的地方基礎建設，今年共編列了2900億元，希望能全面展開。

卓榮泰也談到工程必須面對兩問題，一是砂石、二是土石方去化問題。他說，砂石是整個公共工程不可或缺的原料，如何取得足夠砂石來支撐所有公共工程，是政府、業者及民間要全力配合的，也希望從東砂北運及南砂北運要更均衡。

卓榮泰指出， 剩餘土石方去化讓很多業者非常苦惱，政府當然有責任為大家解決問題，所以工程會召集各部會解決，第一、擴增最終去處，包含台北港、台中港、高雄港、高雄市的南興計畫都可規劃為最終剩餘土石方的最終去處。

他接著指出，土石方進最終去處前，需要一個暫時的置放場，政府也把它找出來了，在台北港有一個足夠的空間，在那邊做資源處理，再做不同利用，一方面減少最終去處場的承受量，一方面提供給業者優質可再利用的土石；同時也簡化運送流程，符合實際上運送操作的過程，不一定要經土資場，可利用的土質可直接運到使用地或做更適當處置，其中也包括啟動土質快篩機制。另外，運送車輛裝GPS 能讓政府了解車輛去處，並能合法進到合法的最終去處場。

