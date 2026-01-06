土石方新制引反彈 交通部研議開放小型工程車載運

（中央社記者高華謙台北6日電）內政部土石方清運管理新制引發業者反彈，行政院今天邀集3縣市、內政部與交通部共商解方。國土署表示，會繼續推動全流向管理政策，交通部也會研議開放小型工程車輛載運土方可行性。

為防範非法傾倒廢土，以及遏止不肖業者不實繞場行為、製作假聯單及虛偽申報土石方數量，國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報。

媒體報導，除了砂石業者來不及裝GPS，且建商反映營建廢棄土方無處可倒，清運費用飛漲，讓很多工地開不了工。

廣告 廣告

內政部國土署透過新聞稿表示，行政院顧問李孟諺今天邀集土石方產出量較大的台北、新北與桃園3縣市，以及內政部與交通部共同研商土石方收容量能及效率提升議題。

國土署指出，會繼續推動營建剩餘土石方全流向管理政策，並強化營造工程管理，以減少廢棄物產生，讓土方資源能夠循環再利用，符合國家永續發展目標及方向。

國土署說明，目前台北港每年尚可收容420萬方土石以填海造陸，行政院會上也請台灣港務公司研議台北港收容對象及順序，以有效提升民間土方收容量，另桃園航空城每年也有20至70萬方收容量，可協助北部地區土方去化。

此外，為增加土方運送量及效率，交通部也會進一步研議開放小型工程車輛載運土方可行性，後續也會再邀集中南部縣市研商並聽取相關意見。

國土署解釋，為使營建剩餘土石方全流向管理新制能在今年1月1日如期上路，去年7月18日訂頒「營建剩餘土石方清除機具應裝置即時追蹤系統規範」後，辦理55場教育訓練及政策宣導講習，鼓勵業者盡早完成裝機及審驗，截至今天中午，總申請數4036輛，其中已審驗通過2594輛，已裝機測試中1442輛，凡是經初審通過且向國土署送交的申請案件，都會在2日內完成審驗並核發審驗合格證明。

國土署強調，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每一個進出點都以電子聯單申報，是要取代原有紙本聯單申報方式，以杜絕不肖業者利用土資場不實繞場、製作假聯單等違規，稽查人員也可透過電子聯單的QR Code即時查驗車籍資料、行車軌跡是否偏離核准路線等，提升攔檢效率。另外，地方政府若發現土石方處理費用有不當哄抬價格、聯合壟斷等行為，也須依法查察並嚴正處理。（編輯：張若瑤）1140106