土石方新制引反彈 國土署祭4新措施：開放台北港收容5萬方民間工程

內政部國土署14日舉行記者會說明土石方之亂，由署長吳欣修、副署長朱慶倫、營建管理組長李守仁、參事蔡長展等人出席說明。（王千豪攝）

內政部國土署今年元旦起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，引發業者反彈。國土署今（14）天祭出四點措施協助業者度過新制陣痛期，包含擴增最終去處、增設臨時暫置場、簡化土石方運送流程，以及小貨車裝載砂石土方得申請裝置GPS。另因去年北部出土量占比近六成，國土署經與交通部協調後，開放台北港收容出土達5萬方的民間工程。

土石方新制上路兩周後，業者反彈聲浪不斷，國土署今天罕見舉行記者會，由署長吳欣修、副署長朱慶倫、營建管理組長李守仁、參事蔡長展等人出席說明。李守仁表示，最近行政院、內政部邀集出土較多的直轄市討論餘土去化，協助地方政府解決土方問題，主要有四大重點，擴充去處、設置臨時暫置場、簡化土石方運送流程、開放小貨車裝載砂石土方德申請裝置GPS。

李守仁指出，114年土石方總產，六都占全國84％，北部占出土量59％、中部地區21％、南部地區是18％，出土量以六都為最大宗。為協助後端去處，國土署與交通部協調後，台北港收容北北基桃竹約3000萬方土石方、台中港收容200萬方、彰濱工業區收容104萬方、高雄市南興計畫的暫置與填埋大概700萬方，等到118年高雄港也可開放3615萬方，能解決嘉義縣市、台南市及高雄市的土方去化問題。此外，地方政府的大型填埋場還可收受1011萬方，今年新竹縣也會再增加一場填埋型的土資場，大概是300萬方。

李守仁強調，以前只有公共工程的土石方才能進台北港，經交通部同意，現在調整成公共工程、合法土資場、都更、社宅、危老等具公益性工程，以及出土量達5萬方以上的民間工程所產生的土石方都可進到台北港。至於小型土方，仍需透過地方政府的機制做後端處理。

簡化土石方運送流程部分，李守仁說明，原來土石方運送流程是從公共工程、民間工程所產生土石方的A點，運送到土資場的B點，再運送到最終使用場所的C點。現在可以簡化流程，直接從A點到C點，像新北市、高雄市有自己的土石方自治條例，如果公共工程到「公共需土工程」的話，可不用進到土資廠，直接進到需土工程；若是公共工程可再利用的砂石，也可直接進到營造廠跟砂石廠。

另外，李守仁提到，有業者反映市區道路狹小，希望能讓小型工程車也可載運土石方，這部分已協商交通部同意，而後小貨車只要不超載，且符合道路規範，也可載運這土石方。至於各縣市清運車輛安裝GPS的情況，李守仁說，目前總申請數是5303台，裝機中為1043台，可上路的有4260台，強調國土署職員從去年底開始加班，並增派人力，目前一天平均可以安裝200台。

