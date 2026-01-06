土石方新規引反彈 內政部：強化營造管理 減少廢棄物

內政部國土管理署表示，會繼續推動營建剩餘土石方全流向管理政策，並強化營造工程管理，以減少廢棄物產生。（資料照片）

元旦上路的營建剩餘土石方新規，引發營建業反彈。行政院顧問李孟諺今（6）日邀集土石方產出量較大之北北桃3縣市、內政部及交通部共同研商土石方收容量能及效率提升議題。內政部國土管理署表示，會繼續推動營建剩餘土石方全流向管理政策，並強化營造工程管理，以減少廢棄物產生，讓土方資源能夠循環再利用，符合國家永續發展目標及方向。

內政部去年7月18日訂頒「營建剩餘土石方清除機具應裝置即時追蹤系統規範」，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每一個進出點皆以電子聯單申報，以杜絕不肖業者利用土資場不實繞場、製作假聯單及虛偽申報土石方數量等違規情事，稽查人員亦可透過電子聯單的QR Code即時查驗車籍資料、行車軌跡是否偏離核准路線等，提升攔檢效率。

國土署強調，為使營建剩餘土石方全流向管理新制能在今年1月1日如期上路，去年訂頒新規後，辦理55場教育訓練及政策宣導講習，鼓勵業者儘早完成裝機及審驗，截至今日中午止，總申請數4036輛，其中已審驗通過2594輛，已裝機測試中1442輛，凡是經初審通過且向國土署送交之申請案件，皆會在2日內完成審驗並核發審驗合格證明。

國土署也提到，目前台北港每年尚可收容420萬方土石，作為填海造陸使用，行政院會上亦請台灣港務股份有限公司研議台北港收容對象及順序，以有效提升民間土方收容量；另桃園航空城每年亦有20至70萬方收容量，可協助北部地區土方去化。此外，為增加土方運送量及效率，交通部也會進一步研議開放小型工程車輛載運土方的可行性，後續也會再邀集中南部縣市研商及聽取相關意見。

