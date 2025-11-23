土石方條例黑箱封存5年 張善政承諾修法補公共工程漏洞
國民黨桃園市議員舒翠玲今年4月踢爆，鄭市府民國108年時未公告議會三讀通過的《桃園市土石方管理自治條例》，形同黑箱封存長達5年，導致桃園土地持續遭非法傾倒殘害。市長張善政允諾全面檢討，都發局本月再次提送修正草案至議會審議，將納管公共工程並導入電子聯單制度。
舒翠玲指出，桃園土石方亂象始於103年，當時公私有土地遭非法回填，民怨沸騰，市府修訂自治條例，全台首創要求砂石車加裝GPS定位，106年實施後初見成效，但道高一尺、魔高一丈，業者將砂石車開到門口繞一圈就離開，甚至收容處理場所販售假證明，廢土根本沒進場，且自治條例管得了私人業者，卻管不到公共工程。
舒翠玲說，議會108年底三讀通過修正案，要求土石方資訊連線上網公開，公部門土方計畫要經建管處審核，豈料行政院祕書長及內政部接連發函指恐牴觸個資法、營業祕密法，她近日更發現，行政院最終於109年11月正式發文核定，前市長鄭文燦卻忽視，仍決定不予公告，法案遭束之高閣，5年來竟無人揭發，如今高雄美濃大峽谷事件引發全國關注，內政部宣布明年元旦起全國砂石車須加裝GPS、門口拍照上傳，等於打臉當年的疑慮。
都發局長江南志說，張市府上任即著手研擬修正版本，檢視了解過去中央函文與市府未公告間的落差，108年部分條文因適法性疑義決定不予公告，但都是後續修正的重要基礎。今年6月修正草案送議會審查時，因未完整釐清緣由遭退回，市府檢討後已於11月再次提送修正草案至臨時會審議。
修法將導入電子聯單取代紙本，增列收容處理場所後端產出物申報規定，增訂起造人連帶處罰強化源頭管理，並要求載運車輛裝設GPS追蹤設備。最重要的是，將納管公共工程土石方計畫，明確強化工程主管機關權責，補上現行制度漏洞，違規者最高可處10萬元罰鍰且能按次處罰。
市長張善政表示，已責成都發局依議員提出的問題全面檢討，重新檢視當年中央審查程序及現行管理制度不足，期盼補強管理漏洞，使土石方管理更周延完整。
