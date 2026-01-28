土石方處理有助國土規劃 彭啓明：已跨出第一步

余紀忠文教基金會28日舉辦「極端氣候下國土規劃挑戰」研討會，行政院長卓榮泰(右六)、余紀忠文教基金會董事長余範英(左五)、環境部長彭啟明(右五)等人出席。會中邀請專家學者、中央部會及地方首長共同探討如何建構更永續與韌性的國土規劃。(記者羅沛德攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕極端氣候導致災害頻傳，行政院長卓榮泰表示，每一次災害不能都只依賴志工，而是要回到根本的「國土永續規劃」，並納入治理架構中；環境部長彭啓明則表示，這1年多來政府跨出一步就是處理土石方，土石方的成功與否與國土規劃有關，現在終於把這個問題浮上檯面，盼各界提供意見、支援。

卓榮泰今出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」論壇致詞時表示，災害造成人民的生命財產損害，唯有在這之中了解、得到更多的經驗跟教訓，才能提前防範，在發生時能立即判斷，災損後盡速復原。以花蓮堰塞湖事件為例，當時動員了50萬名超人志工投入復原工作，然而，每一次災害不能都只依賴志工，而是要回到根本的「國土永續規劃」。

卓榮泰說，因此土地的長期利用與管理，應納入整體規劃的核心思維之中，政府在推動各項地方重大基礎建設，須將國土規劃納入治理架構，同時，任何產業發展都要符合國土永續規劃的方向，才能有整體韌性、安全發展。

環境部長彭啓明致詞時表示，國土規劃有長期、有短期，環境部面臨末端治理上的挑戰，如垃圾去化、廚餘處置等問題，根源都是在國土規劃上，因此這1年多政府跨出一步就是處理土石方，土石方的成功與否與國土規劃有關，因為它的去化要橫跨很多的地方，現在終於把這個問題浮上檯面，要把它一個一個用「雞尾酒療法」解決；政府會努力面對，也期待各方提供意見、支援。

卓榮泰表示，今天出席關於這樣的深度對話活動，對於國土永續規劃十分有意義，能刺激更多新的智慧靈感以及政府實際上的做法。他強調，「對話」很重要，政府最近也有很多的對話在進行，像是剛剛結束的「台美關稅談判」，是一種台美之間經貿關係的對話，談判到15%對等關稅，是「新的世界的水平面」，讓大家幾乎在同樣的15%上共同競爭，保持國家產業的競爭力。

卓榮泰說，另一場對話就是台美之間的「經濟繁榮夥伴對話(EPPD)」，其中談到了包括AI供應鏈、談到了數位基礎建設、還有關鍵礦物、以及無人機產業供應鏈、高科技人才培育，以及雙方在第三國合作的可能性，再加上雙邊經濟合作7大項的主題，非常地關鍵而突破，建構雙方戰略夥伴關係以及互相成為可靠的技術合作領域當中必要的一個關鍵基礎。

卓榮泰指出，他期待的第3場對話是「朝野之間的對話」，立法院本會期只剩下最後3天，但行政院送去的總預算已經在立法院擺了153天，因此期待在年前好氣氛下，朝野能真正地展開一次對話，並在年後回到立法院時，能好好地審查預算，讓國家在新年度開始有一個向前驅動的動力。

