土石流沖毀南方澳民宅！積水半輪胎高 車主被困蘇澳蘭陽隧道推車逃命

受到鳳凰颱風侵襲，宜蘭地區災情嚴重，多處傳出淹水及土石流災害。蘭陽隧道內積水嚴重，車輛被困，駕駛不得不熄火下車推車離開。南方澳地區則有民宅遭大量土石沖毀，住家內部被泥水淹沒至成人腰部高度，家具電器全毀。蘇澳池碧宮也遭土石沖入，周邊道路被碎石覆蓋，柏油路面已無法辨識。災區居民表示，這是十多年來未曾見過的嚴重災情，期盼雨勢停歇，能盡快恢復正常生活。

蘇澳池碧宮周遭被土石淹沒沖毀。（圖／TVBS）

在宜蘭蘭陽隧道，多輛車輛因隧道內積水達半個輪胎高而受困。駕駛們不敢繼續前行，紛紛熄火下車，與乘客一起推車前進。隧道內各種車輛包括轎車、貨車和機車都被困住，車主們只能茫然地熄火下車等待救援。幸好水位不久後便退去，但車主們仍擔憂車輛可能因此拋錨，讓他們苦不堪言。

廣告 廣告

南方澳地區的災情更為嚴重，許多住家內部慘遭破壞。牆壁上清晰可見水位線，顯示洪水曾淹至成人腰部高度。室內地面布滿泥水，桌椅家電全部損毀。一位南方澳受災戶表示，冰箱、絞肉機等家電都已損壞，家已經無法進入。居民只能透過窗戶查看室內狀況，看著自己的家園被破壞，心情十分沉重，只能慶幸自己人身安全無虞。另一位南方澳受災戶面對滿是泥水的家園顯得無奈。除了客廳外，其他房間的積水仍未退去，地板已變成咖啡色，所有家具都泡在水中。這位婦人對於如何處理家園重建感到相當無助。

在蘇澳地區，池碧宮同樣遭受土石侵襲。一名當地居民描述災情發生的過程，表示原本水質清澈，後來變得渾濁，約下午4點左右雨勢變大，即使關上門，土石依然流入室內。現場慘況觸目驚心，完全看不到原有的柏油路面，地板全被碎石覆蓋，鐵門也被沖擊得凹陷變形。路邊堆滿沖刷下來的土石，讓附近居民感嘆已無家可歸。隨著雨勢趨緩，災區居民一早便開始清理家園。他們表示，這樣的災情景象已有十多年未曾見過，現在只希望雨不要再下，讓他們能盡快恢復正常生活。

更多 TVBS 報導

樺加沙強降雨釀災！馬太鞍溪堰塞湖溢流 逾3200居民急撤離

日本連假暴雨肆虐！東京人孔蓋飛噴 多地淹水恐釀土石流

鳳凰颱風襲菲律賓已釀27死 恐回馬槍重新進入菲國責任區

日本氣象廳曝鳳凰颱風最新路徑 移動緩慢、這時逼近沖繩

