土石清運車今年起須裝GPS 系統未整合緩衝至2月底

砂石車裝土運出，桃園已經有9年土石方流向數位追蹤經驗，合格的GPS土方車輛將近3000輛。

內政部近來為根本解決營建剩餘土石方的去化問題，要求今年起每輛清運車必須安裝GPS，但因國土署和環境部資料未整合，導致已通過桃園審驗車機必須重審；業者也多表示配合，但希望安裝和審核速度加快。

桃園市建管處建議，中央正視各縣市政府困境並有相關配套，避免工地土方進出引起工程進度大亂，公共工程或民間建案都會受到嚴重影響，尤其目前中央針對土車裝設GPS的審驗量能不足，導致的運費震盪。

廣告 廣告

桃園市建管處長莊敬權回應，「有關本次中央土石方新制上路，有些業者有反應說GPS裝置不足，導致相關的運費增加一截，目前中央已將緩衝期延至2月底，這段期間可以允許新舊制共同上路。」

針對新制地方普遍反映量能不足，內政部決定將實施日延到2月底，這期間允許新舊制共同上路。

建管處表示，桃園在營建土石方管理早已實施數位管理，也樂見中央正視全國土石方的統一管理，配合緩衝期，會利用已經使用多年的系統，持續追蹤工地進出土的管理，讓工地穩定運作，將在2月底和新制無縫接軌。

更多公視新聞網報導

土石方清運車強制裝設GPS 業者批倉促、環團指早該做

