中央社

土耳其代表柯睿：土耳其是Türkiye非turkey (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

土耳其駐台代表柯睿（Fikret Türkeş）日前在官邸舉辦「土耳其美食饗宴」，向中央社說明土耳其國名正名原委。

中央社記者楊堯茹攝 114年12月25日

