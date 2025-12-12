土耳其代表款宴合作夥伴 (圖)

其他人也在看
台灣又被點名！川普新版「國家安全戰略」聚焦台海 美中競爭主軸大轉向
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美國川普政府上週公布新版《國家安全戰略》（NationalSecurityStrategy,NSS），內容大幅調整美國對外政策優先順序，其中最...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 16
韓媒：「台灣有事」若成真 韓國也會陷兩難
[NOWnews今日新聞]中國與日本，近期因為台灣相關議題，引發的外交及軍事緊張持續，韓國總統李在明表態不會「選邊站」，認為偏袒任何一方都可能加劇衝突，所以應該盡量居中斡旋調解。有韓媒分析指出，「台灣...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 43
駐馬紹爾大使上任形象照曝 網友：AI製成的吧？
政治中心／王云宣、林大帷 台北報導台灣駐馬紹爾群島新大使徐蔚民，在這個月初剛就任，粉絲專頁日前在臉書po出徐蔚民的形象照，立刻讓網友尖叫，紛紛大讚"帥到犯規"，擁有豐富外交經驗的徐蔚民，引發熱烈迴響，也讓不少人敲碗他的真面目，而面對網友熱情回應，徐蔚民低調表示"感謝，希望大家持續關注我國在外交領域的努力"。台灣駐馬紹爾大使徐蔚民今年12月初就任 大使館粉絲專頁PO出形象照讓網友紛紛大讚帥到犯規（圖／中華民國(臺灣)駐馬紹爾群島共和國大使館 Taiwan in Marshall Islands）一雙濃眉大眼，有著深邃雙眼皮和高挺鼻樑，嘴角露出兩個酒窩，他，是新任台灣駐馬紹爾大使徐蔚民，照片一出先引發轟動。民眾：「我覺得他很帥，有種政治人物的魅力。」民眾：「很像AI做出來的。」顏值破表的形象照，網友紛紛敲碗本人在哪，不少人大讚「大使這麼帥犯規了吧」、「好像大明星」，但也有人透露那其實是徐蔚民年輕時的相片，實際找看看粉絲專頁，也能找到些日常真面目！時任駐泰國副代表（2022.06）：「各位先生女士大家好，我是徐蔚民。」民眾：「這兩個差太多了吧，不是同一個人吧。」民眾：「那張是不是他年輕的時候啊？，英姿猶在，大概差個40%。」民眾：「哦哦，就像女生素顏跟有沒有化妝一樣，會有差啦小差小差，但就是歲月的痕跡比較明顯。」徐蔚民擁有近30年外交資歷 過去也曾協助辦理台灣及馬紹爾建交記者會（圖／中華民國(臺灣)駐馬紹爾群島共和國大使館 Taiwan in Marshall Islands）徐蔚民12月才剛就任，就引發話題，年近60歲的他，擁有豐富外交經驗，曾是駐泰國副代表，也曾派駐拉脫維亞、瑞典等國，還曾負責外交部國際事務，從兩國1998年建交至今，重要歷程他通通親身參與。立委（民）沈伯洋：「今天能夠到這個位置，都是因為他的實力，他之前有在泰國，也有去過拉脫維亞，有做過幾次專案，所以也是因為這個樣子，外交部才會派他去做大使的重任。」聲源：台泰國會議員友好協會顧問團長何姐：「他是一個很認真的人，（當年）派到在泰國不錯啊，他表現很好啊，他也很熱情，對台商也很照顧，外交人員不是很容易做的，是很辛苦的啦。」徐蔚民具有豐富外交資歷 曾被派駐到泰國、拉脫維亞、馬紹爾群島、瑞典等國（圖／民視新聞）徐蔚民近30年的外交生涯，駐過多個國家，這回二度回到馬紹爾群島，將要扛起維繫兩國邦交的重責大任。原文出處：駐馬紹爾大使徐蔚民就任 形象照曝光「高顏值」掀熱議 更多民視新聞報導駐馬紹爾新大使上任！網讚官方照像明星「帥到以為是AI」見不得台灣好？藍白竟出手擋1.25兆國防預算 沈伯洋硬起來回擊了外交戰狼頻開罵！矢板明夫：日本社會已對中國更加不信任民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
電子入境卡標「中國台灣」！韓國外交部回應
[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用，將台灣列名為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，至今仍未修正標示，激起台灣社會強烈反彈，總統賴清德與外交...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 120
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 13 小時前 ・ 10
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
56歲高欣欣補辦婚宴 李國超落淚「留一個位置給屠穎」
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴，席開38桌，花費約百萬元。兩人已愛情長跑超過20年，被問到今晚洞房花燭夜會怎麼度過，沒想到李國超脫口：「洞房？我已經很久沒有行房了。」讓現場頓時爆出一陣驚呼聲，不過他隨即補話：「我開玩笑啊，今晚這裡會有VIP房間。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 11
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 3
快訊／沈慶京開咬：「柯文哲擋了搞錢的機會才被恨」！林欽榮回應了
開始抓戰犯！台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲案，今（11）日開庭進行證據提示，席間柯文哲強調，前台北市副市長林欽榮是可疑證人，「講的和做的根本不一樣」，迎合檢方入罪他；沈慶京則爆料，林欽榮在台南、高雄也搞錢，可能柯文哲擋了機會才被恨。對此，林欽榮下午火速駁斥不實指控，揚言提告捍衛名譽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 96
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 1
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 11 小時前 ・ 35
60歲唐綺陽減重28公斤 大讚「銀耳」是瘦身好朋友
知名星座專家唐綺陽剛滿60歲，但如今的她減重28公斤、身形窈窕，讓人幾乎 猜不出她真實年齡。唐綺陽透露自己從去年5月開始執行減肥計畫，平均一個月減少2至3公斤。她之前曾開心分享成功穿上20年前購買的BURBERRY風衣的照片，連錄影時工作人員都大讚她從側面看已經快變成紙片人。唐綺陽表示：「瘦了，可以把20年前的Burberry外套再拿出來穿，現在穿男友襯衫真的是男友襯衫，不只是大隻而已了。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 52
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 17
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
川普NSS報告惹怒歐洲! 丹麥首次將美列「國安威脅」 英國進入「戰時狀態」
[Newtalk新聞] 美國上周末宣布了 「2025 國家安全戰略」 ( 2025 NSS) ，不但說要撤出北約核心，大罵歐洲領導人，還稱在各國培植右翼勢力，干涉各國內政， 此外，川普想吞併格陵蘭島的言論也熱怒丹麥。據《紐約時報》10 日報導，丹麥國防情報局在其公開風險評估報告中首次對美國提出擔憂。該局在週三發佈的新報告中稱，川普政府時期的美國戰略重心轉變，以及對盟友日益加大的施壓，正對丹麥的國家安全產生新的不確定性。 丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852 綜合《今日俄羅斯》（RT）報導，這份年度報告新增了一個題為「美國正在改寫議程」（The US is changing the agenda）的章節。該章節闡釋，美國正不斷將本國利益置於優先地位，如今更是將其經濟與科技實力當作權力工具，而這種手段同樣被施加於盟友與合作夥伴之上。 這份 64 頁的報告提及美國對盟友徵收關稅、強化北極地區活動的做法，同時也表達了與歐洲多國領導人相同的憂慮，矛頭直指川普政府的「美國優先」外交政策。 報告中寫道 : 「美國正動用經濟手段（包括威脅加征高額關稅）推行自新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 28