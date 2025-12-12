中央社

土耳其代表款宴合作夥伴 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

土耳其駐台代表柯睿（Fikret Türkeş）12日在官邸舉辦「土耳其美食饗宴」，準備多道宮廷料理款待包括土耳其航空等合作夥伴。

中央社記者楊堯茹攝 114年12月12日

土耳其代表款宴合作夥伴 土耳其駐台代表柯睿（Fikret Türkeş）12日在官邸舉 辦「土耳其美食饗宴」，準備多道宮廷料理款待包括 土耳其航空等合作夥伴。 中央社記者楊堯茹攝 114年12月12日
土耳其代表款宴合作夥伴 土耳其駐台代表柯睿（Fikret Türkeş）12日在官邸舉 辦「土耳其美食饗宴」，準備多道宮廷料理款待包括 土耳其航空等合作夥伴。 中央社記者楊堯茹攝 114年12月12日

其他人也在看

台灣又被點名！川普新版「國家安全戰略」聚焦台海　美中競爭主軸大轉向

台灣又被點名！川普新版「國家安全戰略」聚焦台海　美中競爭主軸大轉向

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美國川普政府上週公布新版《國家安全戰略》（NationalSecurityStrategy,NSS），內容大幅調整美國對外政策優先順序，其中最...

FTNN新聞網 ・ 8 小時前16
韓媒：「台灣有事」若成真　韓國也會陷兩難

韓媒：「台灣有事」若成真　韓國也會陷兩難

[NOWnews今日新聞]中國與日本，近期因為台灣相關議題，引發的外交及軍事緊張持續，韓國總統李在明表態不會「選邊站」，認為偏袒任何一方都可能加劇衝突，所以應該盡量居中斡旋調解。有韓媒分析指出，「台灣...

今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前43
駐馬紹爾大使上任形象照曝　網友：AI製成的吧？

駐馬紹爾大使上任形象照曝　網友：AI製成的吧？

政治中心／王云宣、林大帷　台北報導台灣駐馬紹爾群島新大使徐蔚民，在這個月初剛就任，粉絲專頁日前在臉書po出徐蔚民的形象照，立刻讓網友尖叫，紛紛大讚"帥到犯規"，擁有豐富外交經驗的徐蔚民，引發熱烈迴響，也讓不少人敲碗他的真面目，而面對網友熱情回應，徐蔚民低調表示"感謝，希望大家持續關注我國在外交領域的努力"。台灣駐馬紹爾大使徐蔚民今年12月初就任　大使館粉絲專頁PO出形象照讓網友紛紛大讚帥到犯規（圖／中華民國(臺灣)駐馬紹爾群島共和國大使館 Taiwan in Marshall Islands）一雙濃眉大眼，有著深邃雙眼皮和高挺鼻樑，嘴角露出兩個酒窩，他，是新任台灣駐馬紹爾大使徐蔚民，照片一出先引發轟動。民眾：「我覺得他很帥，有種政治人物的魅力。」民眾：「很像AI做出來的。」顏值破表的形象照，網友紛紛敲碗本人在哪，不少人大讚「大使這麼帥犯規了吧」、「好像大明星」，但也有人透露那其實是徐蔚民年輕時的相片，實際找看看粉絲專頁，也能找到些日常真面目！時任駐泰國副代表（2022.06）：「各位先生女士大家好，我是徐蔚民。」民眾：「這兩個差太多了吧，不是同一個人吧。」民眾：「那張是不是他年輕的時候啊？，英姿猶在，大概差個40%。」民眾：「哦哦，就像女生素顏跟有沒有化妝一樣，會有差啦小差小差，但就是歲月的痕跡比較明顯。」徐蔚民擁有近30年外交資歷　過去也曾協助辦理台灣及馬紹爾建交記者會（圖／中華民國(臺灣)駐馬紹爾群島共和國大使館 Taiwan in Marshall Islands）徐蔚民12月才剛就任，就引發話題，年近60歲的他，擁有豐富外交經驗，曾是駐泰國副代表，也曾派駐拉脫維亞、瑞典等國，還曾負責外交部國際事務，從兩國1998年建交至今，重要歷程他通通親身參與。立委（民）沈伯洋：「今天能夠到這個位置，都是因為他的實力，他之前有在泰國，也有去過拉脫維亞，有做過幾次專案，所以也是因為這個樣子，外交部才會派他去做大使的重任。」聲源：台泰國會議員友好協會顧問團長何姐：「他是一個很認真的人，（當年）派到在泰國不錯啊，他表現很好啊，他也很熱情，對台商也很照顧，外交人員不是很容易做的，是很辛苦的啦。」徐蔚民具有豐富外交資歷　曾被派駐到泰國、拉脫維亞、馬紹爾群島、瑞典等國（圖／民視新聞）徐蔚民近30年的外交生涯，駐過多個國家，這回二度回到馬紹爾群島，將要扛起維繫兩國邦交的重責大任。原文出處：駐馬紹爾大使徐蔚民就任　形象照曝光「高顏值」掀熱議 更多民視新聞報導駐馬紹爾新大使上任！網讚官方照像明星「帥到以為是AI」見不得台灣好？藍白竟出手擋1.25兆國防預算　沈伯洋硬起來回擊了外交戰狼頻開罵！矢板明夫：日本社會已對中國更加不信任

民視影音 ・ 1 天前1
電子入境卡標「中國台灣」！韓國外交部回應

電子入境卡標「中國台灣」！韓國外交部回應

[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用，將台灣列名為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，至今仍未修正標示，激起台灣社會強烈反彈，總統賴清德與外交...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前6
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

EBC東森娛樂 ・ 1 天前27
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天

無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天

無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天

EBC東森新聞 ・ 1 天前120
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世　她淚喊：這麼好的年輕人...

賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世　她淚喊：這麼好的年輕人...

【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失

緯來新聞網 ・ 1 天前76
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG

4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG

喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾

健康2.0 ・ 13 小時前10
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場

如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場

體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。

FTV Sports ・ 1 天前16
56歲高欣欣補辦婚宴 李國超落淚「留一個位置給屠穎」

56歲高欣欣補辦婚宴 李國超落淚「留一個位置給屠穎」

56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴，席開38桌，花費約百萬元。兩人已愛情長跑超過20年，被問到今晚洞房花燭夜會怎麼度過，沒想到李國超脫口：「洞房？我已經很久沒有行房了。」讓現場頓時爆出一陣驚呼聲，不過他隨即補話：「我開玩笑啊，今晚這裡會有VIP房間。」

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前11
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」　恐冷到這天

入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」　恐冷到這天

鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...

CTWANT ・ 1 天前7
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃

小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃

女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。

中時新聞網 ・ 1 天前21
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」

Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前3
快訊／沈慶京開咬：「柯文哲擋了搞錢的機會才被恨」！林欽榮回應了

快訊／沈慶京開咬：「柯文哲擋了搞錢的機會才被恨」！林欽榮回應了

開始抓戰犯！台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲案，今（11）日開庭進行證據提示，席間柯文哲強調，前台北市副市長林欽榮是可疑證人，「講的和做的根本不一樣」，迎合檢方入罪他；沈慶京則爆料，林欽榮在台南、高雄也搞錢，可能柯文哲擋了機會才被恨。對此，林欽榮下午火速駁斥不實指控，揚言提告捍衛名譽。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前96
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動

陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動

陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動

EBC東森娛樂 ・ 2 小時前1
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了

熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了

台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。

EBC東森財經新聞 ・ 11 小時前35
60歲唐綺陽減重28公斤　大讚「銀耳」是瘦身好朋友

60歲唐綺陽減重28公斤　大讚「銀耳」是瘦身好朋友

知名星座專家唐綺陽剛滿60歲，但如今的她減重28公斤、身形窈窕，讓人幾乎 猜不出她真實年齡。唐綺陽透露自己從去年5月開始執行減肥計畫，平均一個月減少2至3公斤。她之前曾開心分享成功穿上20年前購買的BURBERRY風衣的照片，連錄影時工作人員都大讚她從側面看已經快變成紙片人。唐綺陽表示：「瘦了，可以把20年前的Burberry外套再拿出來穿，現在穿男友襯衫真的是男友襯衫，不只是大隻而已了。」

中天新聞網 ・ 1 天前52
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網

沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網

忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。

三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前17
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光　一圖看「雨下最劇時段」

氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光　一圖看「雨下最劇時段」

中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前1
川普NSS報告惹怒歐洲! 丹麥首次將美列「國安威脅」 英國進入「戰時狀態」

川普NSS報告惹怒歐洲! 丹麥首次將美列「國安威脅」 英國進入「戰時狀態」

[Newtalk新聞] 美國上周末宣布了 「2025 國家安全戰略」 ( 2025 NSS) ，不但說要撤出北約核心，大罵歐洲領導人，還稱在各國培植右翼勢力，干涉各國內政， 此外，川普想吞併格陵蘭島的言論也熱怒丹麥。據《紐約時報》10 日報導，丹麥國防情報局在其公開風險評估報告中首次對美國提出擔憂。該局在週三發佈的新報告中稱，川普政府時期的美國戰略重心轉變，以及對盟友日益加大的施壓，正對丹麥的國家安全產生新的不確定性。 丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852 綜合《今日俄羅斯》（RT）報導，這份年度報告新增了一個題為「美國正在改寫議程」（The US is changing the agenda）的章節。該章節闡釋，美國正不斷將本國利益置於優先地位，如今更是將其經濟與科技實力當作權力工具，而這種手段同樣被施加於盟友與合作夥伴之上。 這份 64 頁的報告提及美國對盟友徵收關稅、強化北極地區活動的做法，同時也表達了與歐洲多國領導人相同的憂慮，矛頭直指川普政府的「美國優先」外交政策。 報告中寫道 : 「美國正動用經濟手段（包括威脅加征高額關稅）推行自

新頭殼 ・ 6 小時前28