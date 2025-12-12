中央社

土耳其代表款宴 夫人曝最愛素肉丸 (圖)

土耳其駐台代表柯睿（Fikret Türkeş）12日在官邸舉辦「土耳其美食饗宴」，代表夫人莎愛德（Saadet Türkeş）透露兩人最愛「素肉丸」（Fellah Köftesi）。

中央社記者楊堯茹攝 114年12月12日

