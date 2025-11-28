土耳其古城伊茲尼克受矚 鄂圖曼彩繪瓷磚重返群眾視野

土耳其伊茲尼克瓷磚工匠薩欣表示，「例如我現在上色的這個，我不知道它上釉進窯出來會是什麼樣，可能會碎掉、裂掉、顏色變淡或顏色變得很深，成品永遠是個驚喜，這就是它的美。」

色彩鮮豔搭配著幾何與植物、花卉圖案，伊茲尼克瓷磚代表鄂圖曼帝國的文化巔峰，也是土耳其人的驕傲，就連市長桌上的名牌都是瓷磚做成的。

伊茲尼克市長烏斯塔說：「自從教宗宣布將造訪伊茲尼克後，全世界的基督徒、天主教徒與東正教徒開始因此造訪伊茲尼克，我們相信教宗來訪之後會更多。」

藍白相間、色彩豐富的伊茲尼克瓷磚常被用在清真寺、宮殿和噴泉的裝飾上，但這項精湛的手工藝曾經失傳長達400年。1993年伊茲尼克基金會成立，目的就是找回這些古老的色彩與圖案。教宗這次訪問土耳其，當地人打算將它做為禮物送給教宗。

土耳其伊茲尼克基金會董事阿克拜吉爾說明，「隨著鄂圖曼帝國的衰落，伊茲尼克這項藝術形式幾乎消失殆盡，400年後她決定讓這項藝術重生，由於鄂圖曼時代沒有任何配方傳下來，伊茲尼克基金會花了將近兩年的時間才找到正確的原料調配配方。」

而伊茲尼克在世界宗教史上也具有相當重要的地位。1700年前（西元325年）天主教、東正教以及主流的基督教宗派，共同承認的第一次尼西亞大公會議就是在這裡舉行，它為後世的教會傳統奠定了不可動搖的基石。此外，這裡還有個相當神祕的考古據點，它是一個曾消失在湖水中的教堂聖尼歐菲托斯大教堂。研究人員認為，這座教堂可能是為了1700年前的尼西亞大公會議而建。

土耳其考古學家奇奈爾指出，「這座教堂早在4世紀就已存在，它一直被使用到西元1065年，那一年伊茲尼克發生了毀滅性地震，我們知道因為大教堂在湖邊，它就從此被淹沒並失去了功能。」

深藏在湖水中將近950年，直到2014年一位考古學家在空中拍攝時赫然發現了這座古老的拜占庭式建築遺址，震驚考古界。2020年起受到地球暖化影響，湖水水位下降，這座教堂的遺址才開始完全浮出水面。

學者認為，這處大教堂遺跡距今有超過1700年歷史，只是西元740年發生了一場大地震，湖水才將它完全淹沒。而它當年被考古學家發現，也同時被美國考古學會列入了2014 年全球十大考古發現之一。