土耳其台灣中心執行長涉侵吞300萬捐款！ 北檢不起訴還清白

裘振宇。（圖／翻攝擷取自Facebook／台灣雷伊漢勒世界公民中心）

土耳其台灣中心執行長求振宇過去曾以改善難民生活為由發起募款，並委託貝殼放大股份有限公司協助，不過卻遭人爆料親吞募款，疑似侵占美金2萬元、歐元5萬9107.52元以及台幣60萬元約300萬元。台北地檢署今（1月8日）偵結此案，檢方認定罪嫌不足，予以不起訴處分。

根據起訴書，裘振宇被指控於2016年間，以改善土耳其台灣中心難民生活以及籌資土耳其台灣中心建造費為由發起募資計畫，並委託貝殼放大股份有限公司從中進行協助，募得1700萬元，沒想到卻遭控其中約300萬元匯入其私人帳戶疑似侵吞募款，涉嫌公益侵占。

裘振宇在偵訊過程中否認犯行，表示當初是請貝殼放大公司將募款匯至土耳其台灣中心的帳戶，但因為土耳其為高風險國家被銀行拒絕，所以後續才提供歐洲帳戶作為使用，而他也稱自己的捐款金額遠超被指控侵占的300萬元，且至今沒有任何薪水，都是當志工。

貝殼放大公司的李姓會計副理時被調查局約談時，也曾出面佐證過去貝殼放大公司確實因無法匯款，請裘振宇提供非土耳其帳戶收款，並且提供相關的帳戶明細等進行佐證，最終被檢方採信，認定裘振宇罪嫌不足，不起訴處分。

