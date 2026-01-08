土耳其台灣中心執行長裘振宇被控公益侵占 罪證不足不起訴
〔記者吳昇儒／台北報導〕台灣世界雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇於2020年為改善收容中心難民生活及籌措中心建造費用，發起集資計畫，卻被控將善款匯進自己帳戶中。調查局偵辦後，依涉犯侵占罪將他送辦。台北地檢署調閱相關資料，確認因國內無法將款項匯至土耳其，被告才將錢匯進自己戶頭，認定罪證不足，予以不起訴處分。
調查人員查出，台灣世界雷伊漢勒世界公民中心(下稱土耳其台灣中心)執行長、建築教育協會理事長裘振宇涉嫌於2020年間，已改善收容中心內的難民及中心建物為由，發起「土耳其台灣中心-維運集資計畫」，並委託貝殼放大公司協助募資。
因該筆款項理應用於完善中心軟、硬體設備及改善難民生活，但裘男卻將款項匯進自己的戶頭中，合計300餘萬元，因此認定他涉犯公益侵占罪。調查官詢問後，將他移送台北地檢署法辦。
檢察官偵訊時，裘男否認犯行，表示一開始與貝殼放大公司財務或會計聯繫後，請他們匯款到土耳其台灣中心協會帳戶，結果匯款一次，玉山銀行就說不能這樣匯款，所以貝殼放大公司便請自己提供1個海外帳戶，才會提供自己的帳戶給對方，且個人捐款遠超過爭議款項。
裘男還向檢察官表示，自己是擔任志工，沒有領取任何薪水，當時沒有預料到集資後的資金，沒有辦法從台灣匯到土耳其，個人帳戶也不行。
貝殼放大公司會計李姓副理也作證表示，第一次有透過玉山銀行將錢匯到土耳其的帳戶內，但後來銀行稱土耳其是高風險國家，無法匯款，所以才跟裘男拿取海外帳戶。
檢察官調閱雙方往來的電子郵件發現，貝殼放大公司確實有要求裘男提供非土耳其的帳戶，因此認定該公司無法透過玉山銀行將款項匯至土耳其。而善款進入裘男為於美國的帳戶後，他也將錢轉匯進土耳其台灣中心協會帳戶，因此主觀認難認定被告有不法意圖。
檢察官認為，裘男確實有先行代墊款項，且支付於當地救災人員薪水、建築物修繕及物資採買，難有公益侵占犯意，故認定罪嫌不足，予以不起訴處分。
賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！
太子集團創辦人陳志在柬埔寨落網 遣送至中國
小2女童發現「九九乘法奧秘」 震驚3大學教授：以前沒聽過
「越南牡蠣」假冒「東石鮮蚵」 台中水產行起訴
