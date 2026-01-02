土耳其國民芝麻圈5年漲7倍 物價通膨民生壓力嚴峻

飄著芝麻香的圓麵包，從烤箱裡熱騰騰出爐，配上一杯紅茶就是道地的土耳其早餐。街頭巷尾都可以看到的這個國民基本主食，隨著土耳其通膨危機，價格三級跳，5年內從3里拉漲到20里拉，折合台幣約15元，雖然不是很大的數字，但其他生活成本也都全面翻漲，民生痛苦可想而知。

芝麻圈麵包小販艾多甘感嘆，「如果想吃一餐，沒有600、700里拉（約台幣 480 元以上）是不行的。你要怎麼辦？就買2、3個芝麻圈、一杯茶填肚子。所以你知道，銷售量不會變，這是窮人的希望，最便宜的還是芝麻圈，永遠都是。」

學生圖克格魯說：「「即便最低工資已漲到2萬8075 里拉，一家人每天光喝茶吃芝麻圈，也遠遠不夠用。」」

土耳其的高通膨，關鍵轉折在2021年。當時政府在通膨達到20%的時候逆勢降息，導致里拉快速貶值，進口的能源和食物價格全面上漲。2022年通膨一度衝到75%的高點，民眾實質收入大幅縮水。

直到2023年後政府改採升息、緊縮政策，市場信心稍微回穩，物價漲勢才逐漸降溫，11月通膨數字降到31%，是2021年以來的最低，但生活成本還是高不可攀。

27歲失業者坦言，「現在房租要 3 萬里拉（約台幣 2.2 萬），就算兩個人合租，房租也至少要佔一半。再加上水電瓦斯費等等，此外還有廚房開銷，你的最低工資每月都入不敷出。」

在高通膨國家，物價快速上漲會讓企業帳目失真，造成數字看似暴增的假性獲利，因此會有把帳目按通膨重新調整的通膨會計，以反映真實情況。

土耳其當局從2023年起實施通膨會計，但在2025年耶誕節前夕，議會通過暫停3年，理由是通膨已經下降，但也被質疑是政治性的操作，要讓企業帳面獲利增加，傳遞非常時期已經過去的訊號。

然而小小芝麻圈的價格，反映出社會整體承受的生活壓力還在高檔。小販的攤車上依舊貼著標語，呼籲顧客捐贈待用芝麻圈，留給窮人一個希望。