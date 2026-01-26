土耳其垃圾桶驚見女屍！頭、腳不知蹤 死狀悽慘引千人上街抗議
土耳其近日一名37歲烏茲別克籍的女性屍體在伊斯坦堡的垃圾桶裡被發現，死者的頭及雙腿不知其蹤，僅留軀幹被床單包裹。悽慘的死狀引起當地婦女團體憤怒，數千名民眾走上街頭，向政府表達強烈抗議。
綜合媒體報導，受害女子的屍體被用床單包裹，被遺棄在市區的一個垃圾桶裡，直到一位街友為了尋找回收物品，翻找垃圾桶才意外發現，只有軀幹的女性屍體，頭部與腿部不知所蹤，嚇得他立刻報警。
警方調查發現，被害女子來自烏茲別克，調閱監視器影像，發現有2名行跡可疑的男子提著行李箱，出現在另一個垃圾桶附近。警方隨即展開行動，數小時後就在機場拘留了試圖逃出國境的2人，接著又逮捕了第三名嫌犯，並深入調查案情。
這起兇殘的案件引起土耳其婦女團體的怒火，號召數千名民眾進行抗議，高喊「女性不再沉默」，標語寫著「停止男性暴力」、「我們要求為被害女子伸張正義」以及「移民婦女並不孤單」，一路遊行至被害女子棄屍地點。
抗議組織「停止殺害女性」點名政府當局要為被害女子負起責任，聲明表示，城市即使在歲月流轉中數度改名，但針對女性的暴力依舊如故，指出土耳其當局不收集有關殺害女性的官方數據，反而交給婦女組織從新聞報導和其他不明死亡數據蒐集情報，而他們的數據顯示，2025年有294名女性遭男性殺害，另有297名女性的死因相當可疑。組織痛心表示，兇手之所以敢如此肆無忌憚地棄屍，是因為確信自己不會受到懲罰。
受政治因素遭監禁的希什利區區長沙汗（Resul Emrah Şahan），在X也表達對這一案件的關切，表示「有罪不罰、疏忽和沉默，讓殺害女性的案件逐漸變成日益嚴重的屠殺。」
