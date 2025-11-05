土耳其外長：盼加入歐盟防務計畫 稱為歐洲安全關鍵力量

土耳其外交部長費丹(Hakan Fidan)今天(5日)強調，土耳其的目標是加入歐盟防務計畫，並闡明土耳其的角色是提供歐盟重要安全防護。

費丹表示，土耳其希望加入1,500億歐元約(1,760 億美元)的歐洲安全援助(Security Action for Europe, SAFE)，一個旨在加強歐洲防務能力的體系。

費丹在赫爾辛基與芬蘭外長會晤時，重申此一國家立場。

他向記者表示：「土耳其是北約成員國，為歐洲安全提供關鍵貢獻。在這一體系下，土耳其被納入歐盟的防務與安全計畫(包括SAFE體系)具有重大意義。」

廣告 廣告

他並補充，嚴格來說，土耳其有資格參與SAFE計畫，但仍需獲得所有27個歐盟成員國一致批准。對此，希臘已警告要加以阻撓。

芬蘭外交部長瓦爾通寧(Elina Valtonen)則表達了對土耳其參與防務計畫的支持。她表示，「在防務產業合作中取得平等地位，是我們當前迫切需要的。」

土耳其國防部一名消息人士透露，儘管希臘持反對立場，土耳其仍希望爭取德國的支持，以獲准參與歐盟防務計畫。