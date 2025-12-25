土耳其多了近7百個天坑！專家警告：恐釀大危機

土耳其科尼亞盆地正面臨前所未有的地質危機。根據科尼亞理工大學地質學教授費圖拉·阿里克最新研究顯示，該地區塌陷坑總數已接近700個，形成速度較過去明顯加快。

教授指出，自2000年以來，氣候變遷與持續乾旱影響全球各地，土耳其中部農業區首當其衝。降雨量大幅減少，導致地下水位逐年下降。最新數據顯示，地下水位下降速度已達每年4至5公尺，相較於2000年代每年僅0.5公尺的紀錄，增幅達到10倍，情況令人憂心。

廣告 廣告

無人機空拍畫面顯示，科尼亞省多處農田與村莊附近出現塌陷坑。這些天坑的形成毫無預警，對當地居民生命財產構成嚴重威脅。面對水資源短缺，當地農民被迫開鑿更多水井，其中許多屬於無許可水井，進一步加速地下水枯竭，形成惡性循環。

當地農民穆斯塔法·西克的遭遇反映出問題的嚴重性。過去兩年間，他的農田已出現兩個天坑。西克回憶2024年8月第二個天坑形成當時的情況，他的兄弟正在附近工作，突然傳出震耳欲聾的恐怖轟鳴聲，地面瞬間塌陷形成巨坑。

地質學家在西克農田進行勘察後，發現另外兩處可能形成塌陷坑的區域，但無法預測確切的塌陷時間。這種不確定性讓當地居民生活在恐懼之中。西克坦言，他們非常擔心這種情況持續惡化。

目前雖然新形成的天坑尚未造成人員傷亡，但隨著塌陷坑數量持續增加，威脅程度不斷升高。土耳其主要農業部門對此表達高度關切，正積極研擬因應對策，但面對氣候變遷帶來的挑戰，解決方案仍待各界共同努力。

更多品觀點報導

新莊驚現2米深巨坑！上班尖峰路面突塌陷交通大亂

南方農業「2025創客自造松」得獎作品揭曉

