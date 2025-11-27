土耳其學者：台灣須提防深偽假訊息介入選舉

中共對台資訊戰力道日益加強，台灣民主基金會訪問學人、來自土耳其的艾禾(Ahmet Yiğitalp Tulga)接受央廣訪問時，以2024年總統大選期間發生柯文哲假音檔事件為例，認為深偽技術未來可能成為中國介入台灣政治與選舉的工具，台灣恐成為中共AI深偽技術的試驗場域。王韋婷的採訪報導#

台灣民主基金會邀請各國學者來台駐點，擔任訪問學人，分享他們對台灣民主的觀察與研究成果。

來自土耳其的艾禾研究領域以深偽技術對民主的威脅為主軸。談到AI、假訊息的影響。艾禾舉例，台灣在2024年總統大選期間，多家媒體收到一封名為「柯P揭賴副總統訪美內幕」的電子郵件，內容疑似是當時參選的柯文哲在內部會議批評競爭對手賴清德訪問美國的言論。

這個音檔當時在網路廣泛流傳，調查局受理檢舉後，判定這個音檔深度偽造的可能性極高；此案也成為2024年總統大選期間，檢調偵辦首起深偽的選舉假訊息案件。

另外，小玉深偽換臉事件在台灣引發廣泛討論，網紅小玉濫用Deepfake技術，惡意合成女明星、女性政治人物的影像，製作色情影片。該案最後依刑法妨害風化、妨害名譽及個資法等起訴，判決小玉5年有期徒刑，不得易科罰金。

艾禾接受央廣訪問時表示，這些案例凸顯外部勢力意圖影響台灣選舉，但沒有造成效果。不過，艾禾指出，隨著AI科技日益進步，深偽技術可能成為中國介入台灣政治的工具，台灣社會必須提高警覺。他說：『(英文原音)台灣還有另一個問題就是中國，台灣應該要小心政治深偽假訊息，因為未來政治深偽假訊息可能介入台灣政治、影響選舉，這是我的擔憂。中國可以做，中國和俄羅斯在製作深偽假訊息上十分拿手，而台灣又提供了一個測試場域給中國。』

艾禾表示，台灣可能成為中國AI深偽技術的測試場地，要防堵假訊息除了需要各方合作外，媒體的把關與角色也非常重要，在報導相關資訊之前須經過詳細查證。