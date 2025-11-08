土耳其對納坦雅胡發出逮捕令 指控37名高官實施種族滅絕

以色列總理納坦雅胡。 圖：達志影像／路透社(資料照)

[Newtalk新聞] 綜合外媒報導，土耳其檢察官辦公室於11月 7 日對以色列總理納坦雅胡在內的 37 名高級官員發出逮捕令，指控其在加薩地區實施種族滅絕及危害人類罪。此舉引發以色列政府強烈反彈，外交部長薩爾（Gideon Saar）痛批此為土耳其總統艾爾段的「公關噱頭」，而哈瑪斯則對此表示支持，認為此舉展現土耳其的崇高立場。國際刑事法院去年亦曾對納坦雅胡發出類似逮捕令，指控其犯下戰爭罪，以色列方面則一再否認相關指控，稱其荒謬且帶有反猶太色彩。

土耳其總統艾爾段。 圖 : 翻攝自環球網（資料照）

伊斯坦堡檢察官辦公室在聲明中指出，被控名單除納坦雅胡外，還包括國防部長卡茨（Israel Katz）、國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）及陸軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）等高層官員。檢方認定，這些官員在加薩「有系統地實施」戰爭罪行，並特別提及土耳其在當地援建的「土耳其 巴勒斯坦友誼醫院」於今年3月遭以軍轟炸一事，作為指控依據之一。該醫院被毀事件進一步加劇土以兩國之間的緊張關係，並成為土耳其司法單位採取行動的關鍵因素之一。

以色列外交部長薩爾隨即於社交媒體上發文回應，強調以色列「堅決拒絕並蔑視」土耳其的指控，並將此舉定性為艾爾段政府的政治操作。另一方面，控制加薩地區的哈瑪斯組織則對土耳其的決定表示歡迎，稱其為「土耳其人民及其領導層的崇高立場」的體現，並希望國際社會能進一步追究以色列在巴勒斯坦土地上的行為。

