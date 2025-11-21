土耳其少年被同事霸凌 遭「軟管插直腸」灌高壓慘死

土耳其一名15歲的木工學徒被同事們霸凌，遭工業用空壓軟管插入肛門，導致內臟嚴重受損身亡。（示意圖／photoAC）





土耳其一名15歲的木工學徒被同事們霸凌，遭工業用空壓軟管插入肛門，導致內臟嚴重受損身亡。

根據《New York Post》報導，土耳其一名15歲木工學徒肯迪爾奇（Muhammed Kendirci）於當地時間14日在木工廠遭同事阿克索伊（Habip Aksoy）與其同夥壓制並綁住雙手，他們接著脫掉肯迪爾奇的褲子，將工業用空壓軟管插入他的肛門，再啟動連接的空壓機。

據了解，工業用空壓軟管（high-pressure air hose）會連接一台空壓機（compressor），先透過機器把環境空氣吸入後壓縮成高壓空氣，再透過軟管傳送到需要使用的工具或設備，此時的空氣壓力會比正常大氣壓力高很多，具一定的危險性。

工業用空壓軟管內部會有多層材料，可保護軟管不會破裂穩定輸送高壓空氣，但人體的器官則相對脆弱許多，因此當阿克索伊一行人啟動空壓機時，肯迪爾奇的直腸承受不住爆裂，經送醫救治5天後，仍因內臟嚴重受損宣告不治。

目前，阿克索伊一行人已被逮捕拘留，法律責任仍待後續審理。

