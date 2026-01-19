土耳其怎麼了？櫻桃產量雪崩7成 慘烈原因曝光

國際中心／綜合報導

土耳其因霜凍乾旱雙重夾擊，導致櫻桃產量蒸發7成。(示意圖／Pixabay)

根據土耳其統計局（TurkStat）發布的2025年最新數據，受4月嚴重霜凍及產地長期乾旱影響，土耳其農作物產量遭受重創。其中水果類總產量大減超過30%，櫻桃與開心果產量更分別暴跌70.6%與61.5%。惡劣氣候導致水果與香料作物總產量下滑至約1960萬噸，凸顯極端天氣對該國農業經濟的巨大衝擊。

根據《Fresh Plaza》報導，土耳其統計局報告指出，2025年的農作物總收成較前一年顯著萎縮，其中又以水果和香料作物的降幅最為劇烈，合計下滑30.9%。專家分析，這場農業災難的關鍵主因，歸咎於去年4月的一場大規模霜凍，波及數10個省份，加上許多農業重鎮隨後遭遇長期乾旱，導致作物授粉與結果率大幅下降。

在各類水果的細項統計中，災情慘重。蘋果產量年減48.3%，桃子與油桃分別下滑46.1%與44.1%，葡萄產量也下跌27.5%。作為土耳其重要出口農產品的櫻桃，產量更是銳減70.6%，幾近崩盤。柑橘類表現則呈現兩極化，雖然柑橘（Mandarin）產量逆勢增加5.8%，但柳橙與檸檬分別下降17.5%與34.4%。香蕉產量則維持相對穩定，僅微幅下降1.2%。

除水果外，堅果類作物同樣面臨寒冬。數據顯示，榛果產量年減38.5%，核桃減少38.2%，而備受歡迎的開心果產量更是暴跌61.5%。蔬菜方面則喜憂參半，西瓜與青椒產量分別成長6.7%與1.8%，但番茄、紅椒與黃瓜產量則分別出現2%至7.6%不等的跌幅。

