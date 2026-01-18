土耳其恐怖快遞！住戶櫃台拆包裹 打開瞬間「火光噬人」

包裏頭疑似有煙火設施，一打開就火光四射。（示意圖／Pexels）





土耳其伊斯坦堡一棟高級住宅大樓發生爆炸案！大廳櫃台收到一件可疑包裹，上面完全沒有來源標識，收件人和櫃檯人員才剛起疑，試著把包裹打開，而包裏頭疑似有煙火設施，就突然炸開，現場火光四射，爆炸衝擊力道大到將櫃檯文件炸飛，玻璃碎片等物品四散在地上。

一名男子站在大廳櫃台將包裹打開之際，沒想到瞬間炸開紅色煙霧與火焰，撲向在場3人，周遭人員紛紛驚慌逃命。

根據土耳其媒體報導，這起事件發生在下午1時30分，當時可疑包裹由一名送貨人員拿來現場，櫃台也通知收件人至大廳取貨。

但因不見任何公司標識，櫃台人員及收件人都起了疑心，沒想到拆開包裹時，無預警發生爆炸，櫃檯文件也炸飛，玻璃碎片等物品四散在地上，可見力度之大，而當地警方接獲通報後，迅速趕往現場拉起封鎖線，所幸現場三人僅受到輕傷，至於包裹爆炸的原因與方式仍待釐清。

