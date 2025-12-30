土耳其慈善行動 募集保暖衣物助弱勢

土耳其滿納海國際學校發起募冬衣活動，鼓勵學生捐贈保暖衣物，或是小額捐款，幫助孤兒或是需要的家庭，度過寒冬。其中有一位學生，沒有多餘的零用錢，或是衣服，而選擇捐贈心愛的玩具。所有物資、由中學生承擔分類，以及整理捐贈名單。雖然學生的生活，並不富裕，愛心卻不落人後。

學生發起捐贈禦寒冬衣，捐給需要的家庭，品質良好、乾淨整潔，傳遞實用性，更是一分善循環。

9歲的穆罕默德沒有錢，也沒有多餘的衣服可以捐贈，但卻捐出自己最愛的玩具，並附上了一張小紙條。

滿納海國際學校學生 穆罕默德：「我捐贈這個玩具，是因為我知道有些貧窮兒童，可能買不起玩具，或者根本沒有玩具可以玩，他們可能會因此感到無聊或難過，所以我決定把我的玩具送給他們。」

穆罕默德的父親，2年前往生，家庭變故，對一家人的生活造成影響，如今，孩子走出傷痛，也重新展現優異的成績，母親很欣慰。

穆罕默德的母親 伊曼：「我感到非常高興和自豪，因為穆罕默德是我的獨子，經歷了那些艱難的日子後，我感覺到阿拉撫慰了我的心靈，我看到了他身上的善良 慷慨，知福惜福 懂得付出助人。」

大孩子還主動承擔物品分類，同時連繫受助者的需求，讓援助更到位。

滿納海國際學校學生 瑪拉姆：「我們注意到學生會在捐贈的衣物上，寫了一些話 例如說，它們是用愛心捐贈的，尤其低年級的學生 還畫上心形圖案，這讓我深受感動，我能感受到孩子們是帶著真誠的愛心，發自內心 奉獻出來的。」

滿納海國際學校職員 凱雷姆：「這項活動的主要目標，是培養學生樂於助人的精神和文化，尤其他們本身也需要幫助，不過他們依然選擇奉獻，真正體現樂於助人的精神。」

受助家庭 阿里：「我有一個十歲的女兒，和三歲的兒子，說實話 他們連件外套都沒有，這項援助來得正是時候，我本來在醫院還有重要的工作要做，但我還是來這裡 因為這些幫助更重要。」

延續物命，也發揮良能，愛的循環，在校園傳遞，生生不息。

