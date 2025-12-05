土耳其慈濟滿納海學校辦科技展 學生各展專長

土耳其慈濟滿納海國際學校12 月 4 日舉辦首屆 「Arduino Tech Spark」科技展。學生首次以實作作品呈現他們在 Coding Program 的成果。慈濟志工余自成到場後表示，非常開心能親眼看見孩子的成長，他覺得能參與這場展覽是一種榮幸，也深深被孩子的創意與努力感動。

展覽呈現多項作品，包括安全系統、感應裝置、自動化結構等，全部都是孩子在反覆測試、修改與重新設計後完成的心血結晶。

校長莫尼爾表示，他非常為學生感到驕傲。孩子不只理解科技知識，更能把所學轉化為實際作品，這次展覽象徵著學校在科技教育道路上邁進重要一步。土耳其慈濟基金會辦公室主任阿罕默德也指出，學生展現了新世代關鍵能力——思考、創造與解決問題。他認為孩子的專注與創意超乎預期，成果令人欣喜。

慈濟土耳其負責人胡光中說，他很開心看到學生能在充滿支持的環境中學習與發揮，相信這些孩子未來會成為對社會有貢獻的人才。慈濟志工暨中文老師周如意也表示，孩子把生活、自然與科技結合，讓作品不只具備功能，也帶有情感與故事，是這次展覽中非常動人的部分。

本次主辦教師 Alaa（阿拉老師） 也分享，他非常為學生感到驕傲。孩子們透過合作、討論與實作而成長，他相信這些學生未來會成為滿納海科技教育的象徵，也透露未來將舉辦更大型的科技展，讓更多孩子有機會展現自己。

展覽中最受注目的作品，是四位女生共同完成的 「淨化心念」互動裝置： 作品以「情緒轉化」為核心概念： 將不好的念頭寫在紙上並點燃後，火焰靠近感應器時，滅火系統會自動啟動，落下的水滴會熄滅紙上的火、也會滋養土壤中的種子，象徵希望重新萌芽。科技、人文與象徵意義的巧妙結合，使這件作品成為全場焦點。四位學生表示，這次展覽不僅提升了她們的科技與邏輯能力，更讓她們在一次次失敗與修正中，學會了最重要的一件事—忍耐。

這場首屆科技展，不只是一次成果展示，更是一趟看見孩子們突破自我、勇於嘗試、從失敗中站起來的學習旅程。 滿納海國際學校將持續為學生打造探索科技的舞台，讓更多孩子在創意與實作中找到屬於自己的方向。未來，這些充滿好奇與勇氣的孩子，勢必會在更廣闊的世界中綻放光芒。

撰文／周如意，攝影／Emine、Mustafa Hamwieh、Ubeideh AlJamal