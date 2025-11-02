土耳其慈濟與滿納海學子受邀出席土耳其國慶

為慶祝土耳其共和國成立102週年，滿納海國際學校（El Menahil International School）師生受邀2025年10月29日前往伊斯坦堡Sultangazi Piri Reis中學，參與當地的國慶日慶祝活動。這不僅是一場文化盛會，更是一段真摯的心靈交流。對這群曾因戰亂離鄉、在土耳其找到第二個家的學生而言，這一天象徵著「感恩與歸屬」，也是他們以愛回饋、以行動致敬的時刻。

滿納海學生與土耳其學生並肩站上舞台，共同高唱國歌《獨立進行曲》（İstiklâl Marşı），朗誦詩文《畫一幅畫吧，孩子》與《致安納托利亞與共和國的呼喚》。學生們用流利的土耳其語道出祝福與敬意，象徵他們對這片土地的深情與尊重，也展現教育跨越語言與國界的力量。

活動主持人Yusuf Kılınç 分享道：「這樣的相聚讓我們都非常開心。他們把我們的節日當作自己的節日來慶祝，能與我們同喜同悲，這份共鳴非常珍貴。」

滿納海國際學校副校長Zehra Varlık 表示，能與土耳其學校共同慶祝國慶，是難得的教育契機。她說：「學生們從活動中體會到團結的力量，也學會尊重與感恩。這是一堂無形的品格教育課。」

活動策劃與統籌老師Hafize Tuğba分享了她的心情：「這個與土耳其學校共同舉辦的活動，對兩校之間的心靈橋樑具有非常重要的意義，因此我們希望在每一個階段都以最大的熱情與細心來完成。」她感性地說：「這次的跨校合作讓我看見不同文化在教育中互相映照的光，也讓我深刻體會到——愛能讓學校之間、民族之間更靠近。這不只是學生的學習經驗，更是我們教育者心中的一份感動。」

活動圓滿背後，也少不了慈濟志工的默默陪伴。土耳其慈濟志工胡光中與周如意受邀出席見證兩校情誼的交流。他們代表慈濟基金會與滿納海學校致贈紀念禮品予土耳其學校，以表達感謝與祝福。

胡光中說：「教育不分國界，愛能跨越語言。願這份善意在孩子心中萌芽，延續成未來的希望。」周如意補充：「看到孩子們勇敢地站上舞台、自信地表達，我深深感受到教育的力量與文化融合的美。」

活動全程由滿納海媒體辦公室團隊用心記錄，他們以鏡頭捕捉每一個微笑、每一刻感動，為這段跨文化的教育交流留下珍貴的歷史見證。

這份用心與專業，讓愛與希望得以被更多人看見與傳遞。

活動最後，在熱情洋溢的土耳其民族舞蹈中畫下圓滿句點。兩校師生手牽著手，隨著音樂的節奏共舞，象徵友誼、尊重與理解在心中流動。笑容與掌聲交織成最美的畫面，也成為這群年輕學子在人生旅途中一段難忘的回憶。

這一天，愛與感恩的力量在舞動中延展。教育不僅是知識的傳遞，更是心靈的交會。在慈濟長期於土耳其推動的教育關懷中，滿納海學校持續見證著這份跨越宗教、文化與語言的真情交流—讓愛無國界，讓希望在孩子心中發光。

(文：周如意，攝影：Ahmed Şeyhi、Emine Albay、Mustafa Hamwi、Abdulrahman Hritani媒體辦公室)