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土耳其最大反對黨「共和人民黨」（CHP）爆發嚴重內鬨，遭罷黜的前黨魁 Ozgur Ozel 派系成員集體請辭，導致黨議會因人數不足宣告解散。根據法規，此舉將強制觸發在 45 天內召開臨時大會，重新選舉黨主席。

根據路透社（Reuters）報導，土耳其主要反對黨「共和人民黨」（CHP）內部動盪加劇。前黨魁 Ozgur Ozel 的辦公室於週四（11日）發表聲明，宣布其派系成員已集體退出黨議會（Party Assembly）。這項舉動在法律上將迫使該黨必須舉行臨時大會，重新選出領導層。

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這起集體請辭事件的導火線，源於法院指派的現任代理主席先前要求開除 9 名效忠於 Ozgur Ozel 的議會成員。作為反擊，在總共 57 席的黨議會中，已有 28 名成員遞交辭呈。由於辭職人數已達法定門檻，導致黨議會實質瓦解，依規定必須在 45 天內重新改選主席。

土耳其政壇目前正密切關注這場最大反對黨的權力重組。共和人民黨作為土耳其歷史悠久的政治勢力，其內部的分裂與重整，不僅影響該黨未來的領導方向，也可能對土耳其整體的政治版圖產生深遠影響。

原文出處：土耳其最大反對黨爆內鬨！前黨魁派系集體請辭逼宮 45天內須重選主席

本文由AI協作，經編輯審核後發布