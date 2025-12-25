土耳其正名Türkiye 駐台代表細說Turkey謬誤始末
（中央社記者楊堯茹台北25日電）今天是耶誕節，美國有吃烤火雞大餐的傳統習俗，但火雞的英文「turkey」是土耳其人長年來的痛，土耳其駐台代表柯睿表示，正確國名應是Türkiye。
火雞是美洲大陸特有禽類，哥倫布發現新大陸後，在16世紀由西班牙人帶回歐洲後傳播到世界各地。有一說是英語系國家在當時認為外來物都源自正值強盛時期的鄂圖曼土耳其，因此稱火雞為「土耳其雞」（hen of Turkey）。
土耳其駐台代表柯睿（Fikret Türkeş）日前在官邸舉辦「土耳其美食饗宴」時接受中央社專訪表示，土耳其的國名應是Türkiye，但因當時英語系國家的人發音不準，將Türkiye說成了Turkey，而且講久了還把hen of Turkey中的「hen of」省略了，結果土耳其就變成了火雞。
有趣的是，鄂圖曼土耳其時期，火雞在土耳其被稱為hindi，意思是「來自印度」，但火雞的故鄉應是北美洲，反映出15世紀、16世紀時對貿易路線以及起源地的誤解。
柯睿表示，希望能把國名跟火雞英文名分清楚，土耳其政府向聯合國申請正名，希望官方文件都如同土耳其政府寫Türkiye。「我們的國名是Türkiye，意思是土耳其人的土地」。
聯合國於2022年6月透過聲明宣布，土耳其向聯合國註冊的國名由Türkiye取代在英文有「火雞」涵義的Turkey。
包括安納杜魯新聞社、土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）等國營媒體第一時間就在報導中全面換用Türkiye。（編輯：林興盟）1141225
