土耳其油輪敖德薩遇襲 恐衝擊美液化天然氣輸烏

（中央社基輔17日綜合外電報導）官員說，1架無人機今天在烏克蘭南部敖德薩地區，襲擊1艘懸掛土耳其國旗油輪並引發大火。就在前一天，烏克蘭總統澤倫斯基才簽署協議，將透過該區域進口美國液化天然氣。

美聯社報導，土耳其海事總局說，這艘MT Orinda油輪是在烏克蘭港口城市伊斯梅爾（Izmail）卸載液化石油氣時遭到攻擊。船上16名船員全數撤離，無人受傷。

自俄羅斯近4年前全面入侵烏克蘭以來，俄國持續以無人機、飛彈和砲火對敖德薩地區，特別是黑海相關港口發動猛烈攻擊。俄羅斯今天暫未對此發表評論。

烏克蘭官員未對油輪遇襲發表具體評論。不過，敖德薩州長基佩爾（Oleh Kiper）表示，俄羅斯無人機在夜間空襲敖德薩地區，造成多座城市的能源與港口設施受損。

基佩爾說，攻擊引發多起火警，並損及數艘民用船隻，另有1人受傷。

伊斯梅爾位於黑海河口，是烏克蘭進出口貿易重要港口之一。由於俄羅斯也針對烏克蘭能源設施發動攻擊，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）正致力確保天然氣及其他能源進口，以協助國家度過即將到來的冬季。

澤倫斯基昨天訪問希臘。美國液化天然氣預計自明年1月起，經由希臘北部亞歷山德魯波利斯港（Alexandroupolis）的管線輸送至敖德薩。（編譯：林沂鋒）1141118