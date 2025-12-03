土耳其無人戰機「紅蘋果」成功發射空對空導彈擊落目標 實現全球首例視距外獵殺

土耳其國產無人戰鬥機「紅蘋果」，日前完成以空對空飛彈，在視距外擊落高速噴射引擎目標機測試。寫下獨步全球紀錄。 圖：翻攝拜卡官網

[Newtalk新聞] 土耳其國產無人戰鬥機「紅蘋果」（Bayraktar Kızılelma）傳成功刷新軍事航空首例，「首次」以土耳其自製的「游隼」（GÖKDOĞAN）中程空對空飛彈，在視距外擊落高速噴射引擎目標機。這是全球航空史上首度由無人戰機完成空對空作戰任務，將重塑未來空中戰爭格局。

測試由土耳其防務公司「拜卡」（Baykar）主導，搭載同樣由土耳其本土阿薩森（Aselsan）公司開發的「MURAD」主動相位陣列雷達，成功偵測並鎖定目標，隨後從無人機翼下發射飛彈；完整驗證從偵測、追蹤到命中皆為土耳其自製技術的「本土殺傷鏈」。

廣告 廣告

拜卡公司發布聲明指出：「這是土耳其航空史上首次由國產飛機發射國產導彈，擊中空中目標」。「紅蘋果」為單渦扇引擎、低可偵測無人機，最大起飛重量約6噸、酬載1,500公斤，具短場起降及航艦適配性，已整合光電瞄準系統及多款本土彈藥，先前測試亦證實空對地攻擊能力。

土耳其「紅蘋果」創下全球首例無人戰機（UCAV）成功發射雷達導引的超視距（BVR）空對空導彈，精準擊落噴射引擎驅動的空中目標，將大幅改寫「有人/無人機協同作戰概念」。先前美國MQ-9「收割者」（Reaper）曾在2017年測試中發射紅外導引的AIM-9X「響尾蛇」（Sidewinder）短程飛彈擊落目標機，但為視距內（WVR）作戰；其他如XQ-58「女武神」（Valkyrie）或中國的「翼龍-3」均探索過空對空作戰概念，但未有公開驗證的BVR實彈擊落記錄。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美陸戰隊沖繩「新創」3連隊 大改編「輕、快、韌」後勤兵力部署

楊宏基觀點》從「恃吾有以待之」與「上兵伐謀」看1.25兆國防特別預算